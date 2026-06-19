Brazilski nogometaši za uvod v svetovno prvenstvo niso navdušili

Svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA brazilski nogometaši niso odprli v blestečem slogu; ravno nasprotno. V uvodni tekmi so proti Maročanom v New Jerseyju iztržili zgolj neodločen izid 1:1, kar je bilo veliko manj od njihovih pričakovanj. Še bolj kot z rezultatom so svoje navijače razočarali z igro, s katero za začetek še zdaleč niso navdušili. Za pravzaprav edino svetlo točko te priljubljene južnoameriške reprezentance je za uvod poskrbel Vinicius Junior, ki je lepo akcijo zaključil z mojstrskim golom, s katerim je poravnal rezultat in že v 32. minuti – kot se je izkazalo pozneje – postavil končni izid. Ki med njegovimi rojaki, obsedenim z nogometom in sambo, ni sprožil kakšnega rajanja.

Zvezdnik madridskega Reala pa se po tekmi ni znašel v središču pozornosti le zavoljo svojega čudovitega zadetka, temveč tudi zaradi tega, ker med polčasom ni želel dati izjave. Novinar mu je nato zagrozil, da ga bo Svetovna nogometna zveza (FIFA) kaznovala, Vinicius pa mu je v svojem slogu zabrusil, da jo bodo pač plačali, vendar pa kljub temu ne bo na voljo za intervjuje.

Zatem se je med spremljevalci prvenstva in nekdanjimi asi vnela vroča razprava o smiselnosti novega Fifinega pravila s pogovori sredi tekme, zaradi katerega je z glavo zmajeval tudi legendarni švedski napadalec Zlatan Ibrahimović: »To je približno tako, kot če bi začeli dirkaču formule 1 postavljati vprašanja kar med postankom v boksih ...« Kakor hitro se je okrog tega dvignil prah, se je tudi polegel. Brazilci so zdaj z mislimi že povsem pri naslednji tekmi z reprezentanti Haitija (danes ponoči z začetkom ob 2.30 po srednjeevropskem času), na kateri bo za izbrance selektorja Carla Ancelottija štela zgolj zmaga. Vse razen treh točk bi pomenilo veliko razočaranje in neuspeh, ki bi utegnil celo ogroziti njihovo napredovanje iz skupine C.

Ostajajo samozavestni

Toda Vinicius & Co. ostajajo samozavestni in še naprej verjamejo, da imajo v svojih nogah vse za odmeven dosežek. »Tu nisem zato, da bi postal najboljši igralec turnirja, tu sem, da pomagam popeljati Brazilijo nazaj v svetovni vrh,« je svoje cilje za tokratni mundial razkril 25-letni as iz mesta São Gonçalo (približno 30 km vzhodno od središča Ria de Janeira), ki o Ancelottiju govori zgolj z izbranimi besedami. »Pod Carlovim vodstvom se počutim svobodnega in moram reči, da mu popolnoma zaupam. Spodbuja me, da lahko enako dobro kot za Real Madrid igram tudi za Brazilijo,« je zaupal Vinicius in ponovil, da si želi spisati novo poglavje za domovino in državno reprezentanco. »Skupaj moramo narediti vse za (končno) zmago,« je dal jasno vedeti, da s soigralci meri prav na vrh.

Brazilci so doslej osvojili rekordnih pet naslovov svetovnega prvaka, nazadnje so se šampionskega pokala veselili leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem, kar pomeni, da od njihove zadnje lovorike mineva že 24 let. Že lep čas pa čakajo tudi na vrnitev Neymarja, z 79 goli najboljšega strelca za Brazilijo, ki je nazadnje za izbrano vrsto igral oktobra 2023 proti Urugvaju (2:0). Za tekmo z Marokom še ni bil nared, vprašljiv pa je tudi njegov nastop proti Haitiju.