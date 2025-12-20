  • Delo d.o.o.
CELJSKI NOGOMETAŠI

Brez češnje na torti, a z načrtom za ligo prvakov

Celjski nogometaši v dodatne kvalifikacije za konferenčno ligo. Svit Sešlar njihova prva tarča.
Celjani bodo preboj v osmino finala konferenčne lige lovili v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Instagram NK Celje
Celjani bodo preboj v osmino finala konferenčne lige lovili v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Instagram NK Celje
Gorazd Nejedly
 20. 12. 2025 | 09:18
5:03
Celjska evropska jesen ni dobila češnje na torti. Razplet tekme brez golov proti Shelbournu je zadostoval za 13. mesto (10 točk) v konferenčni ligi. Toda nihče v taboru utrujenih in zasičenih slovenskih nogometnih pokalnih prvakov ne bo pretirano razočaran nad tem, da si bodo morali preboj v osmino finala KL priigrati v dodatnih kvalifikacijah. Kdo bo premagljivi februarski tekmec Celjanov, armenski Noah ali kosovska Drita, bo znano 16. januarja. Prva tekma bo 19. februarja, povratna teden dni pozneje. Osmina finala bo na sporedu 12. in 19. marca. Albert Riera je po piškavih 0:0 na drugi zaporedni tekmi brez doseženega gola hitro »pobegnil« na ustvarjalni oddih, ki ga je začel v Londonu pri prijatelju, Arsenalovem trenerju Mikelu Arteti, končal pa ga bo domači na Majorki. Ne bo dolg, Celjani bodo 10. januarja januarja prav na Majorki začeli novo pot, ki naj bi vodila proti ligi prvakov. Dodatne kvalifikacije in napredovanje v osmino finala ali še dlje do četrtfinala, v katerem jih je lani ustavila Fiorentina, bodo del tega ambicioznega načrta.

»Zelo si želim, da bi imeli še eno priložnost za ligo prvakov. Večkrat sem povedal, da moram imeti na voljo štiri, pet mesecev za oblikovanje moštva. Da ustvarim pošast, ki jo želim imeti konec junija. Zato si želim lepih daril in praznike,« po najuspešnejšem celjskem letu v zgodovini ni prav nič »ovinkaril« nabrušeni 43-letni Španec in usmeril prst proti vodilnim možem in »božičnici« v obliki okrepitve velikega kalibra. Riera tudi doslej ni živel le od sedanjosti, pri svojih smelih načrtih je vedno gledal naprej. Zdaj je v idealnem položaju. Celjani so šampionsko bitko na domači fronti tako rekoč že dobili, zaradi česar se bodo v »hodu« lahko lotili ustvarjanja »pošasti« za poletni naskok na ligo prvakov. Takšno formulo je nekoč pri Mariborčanih uporabljal tudi »mladi upokojenec« Zlatko Zahović. Predsedniško priznanje, ki ga je 54-letnemu Mariborčanu na novoletnem sprejemu krovne slovenske zveze podelil predsednik Radenko Mijatović, je lahko tudi zvito sporočilo, da je svoje nogometno poslanstvo že opravil. »Da naj bo zdaj tiho in pozitiven!« Prvega je lani prejel najboljši nogometaš v zgodovini Brane Oblak.

Vrnitev Svita Sešlarja je glavna zimska želja celjskih selektorjev. FOTO: NK Celje
Vrnitev Svita Sešlarja je glavna zimska želja celjskih selektorjev. FOTO: NK Celje

34 tekem so Celjani igrali v prvem delu sezone 2025/26.

Kovačević prvi strelec

V ospredju celjskih selektorjev bo lov na igralskega kapitalca. Prva tarča je že označena in ni skrivnost – Svit Sešlar. Športni direktor Genadij Golubin mora le še izpeljati prestop najboljšega celjskega posameznika v prejšnji sezoni in s predsednikom Valerijem Kolotilom najti način, kako prepričati turške kolege pri Eyüpsporu. Želja je odkup in ne posoja. Tekma proti nabrušenim in srčnim, toda kar precej slabšim Ircem je razkrila, da Celjani za naskok na zahtevnejšo raven tekmovanja in igralni preskok potrebujejo igralca s potezo in zamislijo več. Še enega močnega aduta s seznama še boljših, kot jim imajo Celjani zdaj, se Riera ne bi branil, kot tudi ne novih svežih moči v »pridnih in poslušnih vojakih«. V seštevku pa bo celjski nabor asov že pozimi močnejši za rekonvalescenta Armandasa Kučysa, spomladi pa tudi za Marka Zabukovnika.

Sanchez uspešen z Rijeko

Ne le Albert Riera, tudi njegov veliki tekmec in v prejšnji sezoni trener Olimpije Victor Sanchez je izpolnil glavni cilj. Rijeko (16., devet točk), pri kateri igra občasni slovenski reprezentant Dejan Petrović, je po neodločenem izidu s Šahtarjem (0:0) popeljal do dodatnih kvalifikacij za osmino finala. V dresu Jagiellonie bo osmino finala lovil tudi nekdanji Celjan Dušan Stojinović.

Celjani konec leta in po 34 tekmah res niso bili več pošast, toda dosežkom v prvem delu sezone in letu 2025 ni mogoče oporekati. Na kratek zimski odmor so odšli s pokalno lovoriko, popotnico druge zaporedne uvrstitve v dodatne kvalifikacije za konferenčno ligo in s prepričljivim prvim mestom v 1. SNL. Podobno kot lani, ko je bil Sešlar najboljši podajalec, imajo na vrhu enega od nogometašev. Franko Kovačević je s petimi goli prvi strelec ligaškega dela KL in drugi po številu strelov. Celjani so za tri zmage, neodločen izid in napredovanje v dodatne kvalifikacije za osmino finala zaslužili 1.533.000 evrov. Uvrstitev v konferenčno ligo je bila vredna 3.170.000 evrov.

Celjski tekmec v dodatnih kvalifikacijah bo Noah ali Drita. Žreb bo 16. januarja.

ZADNJE NOVICE
10:49
Bulvar  |  Domači trači
PRAZNIČNI ČAS

Tega se premier Robert Golob med prazniki najbolj veseli (FOTO)

Razkril je, kako bo preživel božič, in katero jed si najraje privošči za silvestrovo.
20. 12. 2025 | 10:49
10:22
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Aleksander Čeferin: Vstop v politiko? Nikoli ne reci nikoli!

Pogovarjali smo s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. Spregovoril je tudi o zahtevni osebni izkušnji, ki jo je uspešno prestal pred nekaj tedni.
20. 12. 2025 | 10:22
10:04
Novice  |  Slovenija
STATISTIČNI PODATKI

Kako je to mogoče? Ob najnižji stopnji brezposelnosti v Sloveniji lani več ljudi na robu revščine

Lani se je povečal tudi indeks zaznavanja korupcije v javnem sektorju.
20. 12. 2025 | 10:04
09:47
Lifestyle  |  Polet
POZOR, POGLEJTE NA ...

Tihi ubijalec razkriva svoje sledi na nogah! Ta sprememba na nogah lahko pomeni nevarno visok holesterol

Znaki povišanega holesterola se lahko pojavijo tudi zunaj žilnega sistema.
Miroslav Cvjetičanin20. 12. 2025 | 09:47
09:37
Novice  |  Slovenija
DOLGOLETNI SPOR

Špela Goltes prepovedala uporabo Mercatorjevega logotipa, trdi, da je njen

Nekdanja oblikovalka od trgovca zahteva tudi odškodnino.
20. 12. 2025 | 09:37
09:18
Šport  |  Tekme
CELJSKI NOGOMETAŠI

Brez češnje na torti, a z načrtom za ligo prvakov

Celjski nogometaši v dodatne kvalifikacije za konferenčno ligo. Svit Sešlar njihova prva tarča.
Gorazd Nejedly20. 12. 2025 | 09:18

