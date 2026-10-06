Čarali bi kot Dalglish in Zidane

Za zaključek več kot 14 dni trajajočega reprezentančnega druženja bodo Slovenci gostovali na stadionu, ki je videl največ mednarodne nogometne zgodovine. Na Hampden Parku v Glasgowu se bodo v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerili z bojevitimi Škoti, ki so – podobno kot izbranci Boštjana Cesarja – z zanesljivo zmago nad igralci Severne Makedonije prebrodili mini krizo. Zdaj želijo stvari pred domačimi gledalci postaviti na svoje mesto. V začetni enajsterici bo znova prišlo do sprememb, težav s poškodbami pa v slovenski vrsti ni. Žan Vipotnik bo na Otoku, kjer se je prebil med zanimivejše mlade napadalce v Evropi, močan adut.

»Velika prednost za Škote bo, da igrajo pred domačimi navijači, posebej ob koncu reprezentančnega termina. A tudi mi bomo iskali svoje priložnosti, obeta se še težja tekma, kot je bila v Stožicah,« Žan Vipotnik dobro ve, da bo ozračje v Glasgowu razgreto. Otoške navijače napadalec Swanseaja dobro pozna: čeprav trenutno ob domači reprezentanci vzdušje ni evforično, bo na Hampden Parku drugače. Najstarejši stadion, ki gosti mednarodne tekme, na trenutni lokaciji stoji že od leta 1903, vmes je doživel številne preobrazbe, na vrhuncu pa je sprejel celo 150.000 gledalcev. Danes tekme škotske reprezentance v živo lahko spremlja dobrih 50.000 navijačev. Kultni stadion je gostil že šest finalov evropskih tekmovanj, tudi nepozabno tekmo med madridskim Realom in Bayerjem iz Leverkusna v finalu lige prvakov leta 2002, ko je enega od najlepših zadetkov v zgodovini dosegel Zinedine Zidane.

5 iz angleške premier lige in 5 iz serie A imajo v svojih vrstah Škoti.

Čarovnije nekdanjega francoskega asa in še pred njim najbolj priljubljenega škotskega nogometaša doslej Kennyja Dalglisha bodo poskusili ponoviti tudi Slovenci, še pred tem jih čaka trd dvoboj s Škoti. »Naša prednost je, da smo zelo povezani, vsi v moštvu so zdravi, o postavi pa se bomo odločili v urah pred tekmo, ko bo bolj jasno, v kakšnem stanju so igralci,« je pojasnil Aleksandar Radosavljević, ki v Cesarjevem štabu skrbi za analizo nasprotnikovih adutov v zvezni vrsti. Prav tam je škotska reprezentanca najmočnejša: John McGinn je simbol in ljubljenec navijačev Aston Ville, z robustnim napadalnim vezistom so imeli Slovenci v Stožicah veliko dela.

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Namesto sonca dež

Več težav imajo z branilci. Če bodo Slovenci ponovili taktični pristop k tekmi iz Luzerna in pobudo prepustili Škotom, bi z nasprotnimi napadi lahko utišali tribune v Glasgowu. Začetek prve tekme je bil obetaven, Slovenci so zdaj ujeli ritem in razlika v telesni pripravljenosti nogometašev ne bi več smela biti tako očitna, kot je bila v zadnje pol ure v Ljubljani. »Videli bomo, kako se bomo uspeli regenerirati. Škotska je doma še nevarnejša, vsekakor pa gremo v Glasgowu na zmago,« je po porazu v Luzernu poudaril David Zec, ki bi lahko ohranil mesto v udarni enajsterici; ob Jaki Bijolu in Vanji Drkušiću se je na položaju tretjega osrednjega branilca dobro znašel.

John McGinn je prvi zvezdnik škotske reprezentance. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Škotski selektor Sebastien Pocognoli je bil zadovoljen s tem, kako se je njegova reprezentanca odrezala v Skopju, kjer so slavili z goloma McGinna in Kierona Bowieja. »Ni bilo vse popolno, morali bi večkrat zadeti, a meni je bila tekma dobra. Nadaljujemo s tem, kar smo začeli v drugem polčasu v Sloveniji,« je optimist Pocognoli. Slovenci so včeraj dopoldne sončno Švico pustili za seboj in se z letalom prek Basla odpravili v deževni, vetrovni in veliko manj gostoljubni Glasgow, kjer so zvečer preizkusili igralne pogoje na Hampden Parku. Zdaj skrivnosti ni več, današnja naloga je znana, zahtevna, a ne previsoka.