Carlsen nadaljuje zbiranje šahovskih lovorik

V finalu je bil boljši od Firouzje, Lazavik pa je presenetil Nakamuro.
Magnus Carlsen je osvojil prvo letošnjo lovoriko. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Magnus Carlsen je osvojil prvo letošnjo lovoriko. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Matej Šebenik
 12. 2. 2026 | 18:20
3:23
A+A-

Minuli konec tedna je v Londonu potekal zaključni turnir popularnega hitropoteznega prvenstva pod okriljem največje spletne šahovske platforme chess.com, ki je sicer uradno štel še za ciklus z letnico 2025. V ponovitvi zadnjega finala iz Pariza je bil Magnus Carlsen ponovno boljši od Alireze Firouzje, le da je bil njun tokratni obračun neprimerno bolj izenačen. S končnim rezultatom 15 proti 12 pa je Carlsen v jubilejni deseti izvedbi tekmovanja vseeno osvojil že svoj peti naslov in se po številu zmag izenačil z Američanom Hikarujem Nakamuro.

V predzadnji partiji dvoboja je bil Firouzja le korak oddaljen od zmage, s katero bi svoj zaostanek znižal na samo eno točko in bi imel nato še dovolj časa za morebitno izenačenje. Ob iztekajočih se sekundah pa začete taktične sekvence ni mogel natančno izpeljati do konca in Carlsenu je uspel preobrat, ki mu je prinesel neulovljivo prednost. Tekmeca sta bila večji del dvoboja povsem enakovredna, Firouzji pa je očitno na koncu tudi nekoliko zmanjkalo moči. Izjemen preobrat je namreč izpeljal že v epskem polfinalnem dvoboju proti Nakamuri, v katerem je z dvema zmagama v samem zaključku uspel izenačiti in izsiliti podaljške. V slednjih se je za ključno izkazala prva partija, ki jo Nakamura kljub dominantni predstavi ni uspel zaključiti z zmago, po izgubljeni prednosti pa je na koncu celo doživel poraz. Naturalizirani Francoz v nadaljevanju tekmecu ni več ponudil priložnosti in se je po skoraj petih urah velike borbe uvrstil v veliki finale.

Carlsen medtem v polfinalu ni preživljal tako napetih in intenzivnih trenutkov, saj je pričakovano ugnal 19-letnega Belorusa Denisa Lazavika. Slednji se je v zadnjih letih uveljavil kot velik specialist za hitre discipline in igranje preko spleta, tudi favoriziranemu tekmecu pa je nudil dostojen odpor. Dosegel je nekaj impresivnih zmag, a je Carlsenov kakovostni nivo na koncu prevladal z rezultatom 17 proti 9. Norvežan je priznal, da pred začetkom zaključnega turnirja četverice ni bil najbolj prepričan o svoji formi, saj je bil to njegov letošnji prvi uradni nastop. Kljub morebitnim pomislekom pa je v zanj značilnem slogu enostavno nadaljeval tam, kjer je zaključil preteklo leto. Po naslovu svetovnega prvaka v obeh hitrih disciplinah je namreč osvojil novo lovoriko še enega odmevnega hitropoteznega tekmovanja. V zanimivem in tesnem obračunu za tretje mesto je Lazavik z rezultatom 13,5 – 12,5 presenetil Nakamuro, slednji pa tako prvič v desetih izvedbah tega tekmovanja ni končal na enem od prvih treh mest.

Beli na potezi

Nakamura – Firouzja, London 2026 Katera je edina poteza, ki belemu zagotavlja zmago?

REŠITEV: 1.b6! s ključno idejo 2.Tc7 pri zaustavljanju črnega c kmeta. V partiji je Nakamura odigral na prvi pogled prav tako logično 1.g6, kar pa črnemu omogoča rešitev s pomočjo presenetljivega 1…Tf4+!, saj v primeru jemanja 2.Kxf4 c2 črni promovira novo damo s šahom. V dramatičnem zaključku je nato beli celo doživel poraz v eni odločilnih partij za končni razplet dvoboja.

Šah diagram FOTO: Šzs
Šah diagram FOTO: Šzs

