Carlsen znova na vrhu, Niemann najboljši v Varšavi, Vladimir Fedosejev četrti

Tretja partija, v kateri je bil Carlsen s črnimi figurami ponovno bolj zbran, je odločila razplet.
Hans Niemann je dobro igral v Varšavi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Matej Šebenik
 14. 5. 2026 | 13:10
2:45
A+A-

Po porazu v četrtem krogu turnirja v švedskem Malmöju so se možnosti Magnusa Carlsena za turnirsko zmago zdele minimalne. Norvežan je imel namreč na voljo zgolj tri kroge, da nadoknadi celo točko zaostanka za vodilnimi. A je z novo osupljivo demonstracijo svojega šampionskega značaja najprej zmagal tri partije zapored, s tem na vrhu ujel Indijca Ardžuna Erigajsija in ga nato za novo lovoriko ugnal v razburljivem hitropoteznem podaljšku.

Carlsen je v prvi partiji povedel s črnimi figurami, a vodstva ni uspel ohraniti in je tekmecu dovolil izenačenje. Razplet je nato prinesla tretja partija, v kateri je bil Carlsen s črnimi figurami ponovno bolj zbran in je z odkritim šahom osvojil damo tekmeca ter ga na ta način prisilil k predaji.

Podobno dramatičen je bil tudi razplet prvega turnirja nove sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT) v pospešenem in hitropoteznem tempu v poljski prestolnici Varšavi. Po zaslugi impresivne igre in rezultata v pospešenem delu je bil večino časa v vodstvu Američan Hans Niemann. V hitropoteznem delu pa je začel precej nihati, tako da ga je s silovito serijo zmag dva kroga pred koncem uspel ujeti njegov rojak Fabiano Caruana. 22-letni Niemann je vseeno zbral dovolj moči in je do svoje najodmevnejše turnirske lovorike do sedaj prišel z dvema zmagama v zaključku. Caruana je medtem eno partijo remiziral in tako na drugem mestu zaostal za pol točke, ameriško prevlado pa je s tretjim mestom zaokrožil Wesley So.

Šah FOTO: Šah
Črni na potezi.

Firouzja - Fedosejev, Varšava 2026 Kako je črni prišel do odločilne prednosti?

REŠITEV: 1…h6 2.Txf4 hxg5 3.Tf3 (edini umik bele trdnjave) 3…Lg4 in zaradi vezave

       po diagonali d1-h5 si je črni zagotovil materialno prednost, s katero je v

       nadaljevanju prišel do zmage.

Najboljši neameriški predstavnik je bil Vladimir Fedosejev, ki je po lanski prepričljivi zmagi tokrat s solidnimi predstavami končal tik pod stopničkami. Prehitel je tako aktualnega svetovnega prvaka Gukeša, ki je bil šesti, kot tudi njegovega letošnjega izzivalca Javohirja Sindarova na delitvi sedmega mesta. Prvo partijo protagonistov dvoboja za naslov svetovnega prvaka konec leta je v pospešenem tempu dobil Gukeš, naslednji dve v hitropoteznem pa Sindarov. Serija GCT se iz poljske seli v romunsko prestolnico Bukarešto, kjer se že danes začenja prvi turnir s standardnim tempom za razmišljanje.

Vladimir FedosejevMagnus CarlsenšahHans Niemannsvetovni prvak
