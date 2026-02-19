Carslen še 21. svetovni prvak

Le teden dni po zmagi v finalu hitropoteznega prvenstva je Magnus Carlsen v svojo nepregledno zbirko lovorik dodal 21. naslov svetovnega prvaka, tokrat svojega prvega v naključnem šahu. Prvenstvo v luksuznem letovišču Weissenhausen na severu Nemčije je potekalo pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE), potem ko je ta v začetku letošnjega leta dosegla dogovor z zasebno iniciativo nemškega poslovneža Jana Henrica Buettnerja, organizatorja elitne serije turnirjev v naključnem šahu v letu 2025. Osmerica nastopajočih se je pomerila v pospešenem tempu, med njimi pa ni bilo svetovnega prvaka v naključnem šahu iz leta 2022, Američana Hikaruja Nakamure, ki je bil kritičen do novega formata in nagle organizacije ter se je odločil, da se bo raje osredotočil na bližajoči se kandidatski turnir v standardnem šahu.

Črni na potezi. Abdusattorov – Carlsen, Wangels 2026 Kako je črni hitro in učinkovito izkoristil izpostavljenega kralja nasprotnika? REŠITEV: 1…Sd3!, saj v primeru jemanja 2.Dxd3 sledi 2…Te1+ 3.Kxe1 Dxd3 z odločilno materialno prednostjo črnega. Partija se je s predajo belega končala po 2.g3 Df5+, ko sledi neubranljiv mat po 3.Lf2 Te1+ 4.Kg2 h3#

V prvem delu tekmovanja so se igralci potegovali za prva štiri mesta, ki so vodila v polfinale. Carlsen je rutinirano osvojil prvo mesto s pol točke prednosti pred trojicoin, ki si je ob njem zagotovila mesta v izločilnih bojih za vrh. Polfinalna mini-dvoboja štirih partij sta bila pričakovano nepredvidljiva in izenačena. Caruana je proti Keymerju prvi povedel, a nato tekmecu dovolil izenačenje ter se je v finale z najtesnejšim izidom prebil šele po zmagi v zadnji partiji s črnimi figurami. Dvoboj Carlsena proti Abdusattorovu se je prelomil v tretji partiji, v kateri je Carlsen izkoristil preveč ambiciozno igro mlajšega tekmeca v poziciji, ki je bila sicer v dinamičnem ravnotežju, in s serijo natančnih potez prišel do pomembne zmage.

V ponovitvi dvoboja za naslov svetovnega prvaka v standardnem šahu iz leta 2018 je bil Caruana povsem enakovreden tekmec Carlsenu, po delitvi točke v prvih dveh partijah pa je v obeh naslednjih prišel povsem blizu zmage. Najbolj dramatično so se dogodki zasukali v tretji partiji, ko je Američan tekmeca povsem preigral in dosegel na več načinov dobljeno pozicijo. Carlsen je z vztrajnostjo in iznajdljivostjo nudil močan odpor, ob časovnem pritisku pa mu je uspel celo popoln preobrat – Caruana je izgubil rdečo nit in Norvežan je prvi prišel do tekmečevega kralja. V zadnji partiji mu je za naslov zadostoval že remi, ki ga je naposled dosegel, a šele po vnovični drami, ko je imel Caruana ponovno na dosegu rok odločilno prednost in morebitno izenačenje.