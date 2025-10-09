  • Delo d.o.o.
ŠE DRUGIČ

Caruana do šahovske lovorike

Amerika je bila v ekshibicijskem dvoboju prepričljivo boljša od Indije.
Fabiano Caruana je zmagal v Sao Paulu. FOTO: Paul Childs/Reuters
Fabiano Caruana je zmagal v Sao Paulu. FOTO: Paul Childs/Reuters
Miha Šimnovec
 9. 10. 2025 | 15:24
3:11
A+A-

Američan Fabiano Caruana je drugič postal zmagovalec šahovske serije Grand Chess Tour (GCT). V finalu zaključnega turnirja jubilejne 10. sezone je bil v Sao Paulu po preobratu v hitropoteznem delu boljši od Francoza Maxima Vachier-Lagrava, s čimer si je zagotovil tudi največji kos denarne nagrade v višini 150.000 dolarjev.

Čeprav sta se obe standardni partiji finala končali brez zmagovalca, je Caruana z belimi figurami tekmeca postavil pred velikanske preizkušnje, iz katerih se je ta rešil v remi šele v 90. potezi. Na uvodu v pospešeni tempo je nato z belimi figurami povedel Francoz, ki je po še eni uspešni obrambi s črnimi figurami v najhitrejšo disciplino dvoboja vstopil z lepo prednostjo.

A sledil je popoln preobrat Caruane, ki je dobil tri partije zapored, od tega dve s črnimi figurami, tako da mu je v zadnji osmi partiji zadostoval že remi z belimi figurami. Vseeno ni šlo brez dramatičnega zasuka, saj je Vachier-Lagrave po neodločni igri Caruane v relativno enostavni končnici prišel do matnega napada. Ob hudem pomanjkanju časa za razmišljanje ni izkoristil priložnosti za izenačenje ter nadaljevanje finala v podaljških in Caruana si je z večnim šahom zagotovil prestižno zmago.

Dvoboj za tretje mesto med mladim Indijcem Rašmebabujem Praggnanandho in izkušenim Levonom Aronjanom ni predstavljal le obračuna dveh generacij, pač pa tudi spopad za tretjo vstopnico, ki zagotavlja nastop v naslednji sezoni serije GCT. Tudi ta se je začel z dvema remijema v standardnem delu, nadaljevanje pa je v celoti pripadlo Aronjanu, ki je dobil kar pet od šestih partij in prepričljivo stopil na tretjo stopničko.

Kralja vrgel v publiko

Atraktiven dogodek je bil konec prejšnjega tedna v Arlingtonu (Teksas), kjer sta se v ekshibicijskem dvoboju pomerili reprezentanci Amerike in Indije. Hitropotezni dvoboj na petih šahovnicah je potekal v pravem stadionskem vzdušju, saj so številni gledalci na prizorišču lahko obračune spremljali tudi z glasnim navijanjem.

Reprezentanci sta bili sestavljeni iz dveh vrhunskih igralcev iz svetovnega vrha, ženske predstavnice, obetavnega mladinca in medijske osebnosti oziroma prepoznavnega oblikovalca šahovskih vsebin. Američani so dobili vseh pet partij in slavili z maksimalnim izkupičkom, za vrhunec pa je poskrbel Hikaru Nakamura, ki je matiral svetovnega prvaka Gukeša Domaradžuja in nato zmagoslavno vrgel njegovega kralja v publiko. Matej Šebenik

Črni na potezi

Praggnanandhaa – Aronjan, Sao Paulo 2025 S katerim enostavnim udarom je črni odločil vprašanje zmagovalca?

REŠITEV:

1…Sxd4!, saj v primeru jemanja 2.Sxd4 sledi mat po 2…Dxh2+ 3.Kf1 Dh1# Beli je sicer nekoliko podaljšal partijo z umikom 2.Dd1, a je vseeno moral priznati poraz po 2…Sxf3+ 3.Dxf3 Dxh2+ 4.Kf1 La6+ 5.Ke1 Dg1+ 6.Kd2 Lb4+.

Diagram 2025 (8. 10)
Diagram 2025 (8. 10)

