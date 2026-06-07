Slovenija in Hrvaška igrata še en nogometni derbi

Slovenska moška nogometna reprezentanca je ob 20.45 začela drugo tekmo junijskega reprezentančnega termina. V Varaždinu igra s Hrvaško. Tekma poteka na razprodanem Stadionu Varteks. Trenutni rezultat je 0:0.

Slovensko prvo enajsterico na tekmi sestavljajo Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Brekalo, Lovrić, Gnezda-Čerin, Sešlar, Janža, Šturm in Vipotnik, hrvaško pa Livaković, Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Marco Pašalić, Kramarić, Perišić in Budimir.

Za Slovenijo zadnja tekma te sezone

Za Slovenijo, ki je na svetovni lestvici na 58. mestu, je to zadnja tekma te sezone, naslednjič se bo reprezentanca zbrala septembra za nastope v ligi narodov. Na drugi strani pa je to zadnja pripravljalna tekma Hrvaške pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek.

Po porazu 11. reprezentance na svetu z Belgijo pred dnevi je pričakovati, da bodo domači nogometaši zelo motivirani, saj bodo pred odhodom v Severno Ameriko želeli popraviti vtis in si zagotoviti nekaj dodatne samozavesti. Po zagotovilih iz slovenskega tabora pa za dvoboj ne bo manjkalo motivacije niti na slovenski strani. Slovenija je sicer v medsebojnih dvobojih doslej v precejšnjem zaostanku. Na 12 tekmah je zabeležila zgolj eno zmago ob štirih remijih in sedmih porazih.