Slovenski nogometaši se niso ustrašili favoriziranih Švicarjev: če bi imeli Benjamina Šeška ...

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je slovenska nogometna reprezentanca iz Basla vračala kot razbita vojska, z moralo na psu in spoznanjem, da ni kos hitronogim zvezdnikom nove dobe. Slabo leto pozneje je bila podoba naše izbrane vrste veliko boljša, Švicarji so spoznali trdoto podplatov in komolcev slovenskih branilcev, le malo sreče je manjkalo, da bi na polnem stadionu v Luzernu ujeli tudi točko. »Prejeli smo prepoceni gola,« se je strinjal selektor Boštjan Cesar. Namesto padca v zaključku tekme je videl nogometaše, ki so v zadnje pol ure prevzeli nadzor in v domačo vrsto vnesli nemir in nelagodje.

Na vremenski loteriji jesenskih reprezentančnih oken je Slovenija zadela sedmico, namesto mraza in debelih bund jih je v Luzernu pričakalo indijansko poletje, prebivalci ob jezeru so šele včeraj z zaključkom in ribjo veselico potegnili črto pod kopalno sezono. Hladna voda bi v drugačnih okoliščinah morda zamikala tudi koga od slovenskih reprezentantov, marsikdo je v nedeljo hladil podplutbe in vnetja po trdih 90 minutah rokoborbe s Švicarji. »Pokazali smo, da nas ni strah, vsi trije osrednji branilci smo prejeli rumeni karton, nalogo smo izpolnili,« je David Zec ocenil boj s Švicarji, v katerem je v začetni enajsterici dobil prednost pred Davidom Brekalom.

Če bi ta reprezentanca imela Benjamina Šeška, bi nas gledali povsem drugače.

Cesar je znova osvežil začetno enajsterico, vrnil se je Aljoša Matko, taktični načrt je bil jasen. »Fantje so se držali navodil celotno tekmo, odigrali so vrhunski dvoboj. Škoda, ker nam je zmanjkalo tudi malo sreče, pa bi osvojili kakšno točko,« se je selektor zavedal, da so bili Švicarji na polnem stadionu pred nekaj manj kot 16.000 gledalci premagljivi. Posebej po odličnem vstopu v tekmo, ko je že v tretji minuti nasprotni napad Matka v šesti reprezentančni gol spremenil Žan Vipotnik. S strelom iz obrata v spodnji kot vrat je matiral Gregorja Kobla in prekinil krajši reprezentančni post, ki je trajal od 31. marca in tekme s Črno goro.

»Dobro sem zadel žogo, ostal sem 100-odstoten, čeprav sem mislil, da bo gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Tekma je bila težka, potrebno je bilo zadržati nekaj žog v napadu, da je obramba vsaj malo zadihala,« je Vipotnik opisal igralsko izkušnjo ob robustnem Manuelu Akanjiju. Zemljevid gibanja osrednje slovenske »špice« je bil bolj podoben zemljevidu zadnjega zveznega igralca, tako nizko so Švicarji v prvem polčasu držali slovenski blok. Škoda, ker se je mreža tresla, brez da bi ga prvič prebili. Jan Oblak je žogo, ki se je kotalila po tleh, že držal v svojih rokah, nato pa … »Nima smisla, da razpravljamo o tem, nogomet je živ in kdor igra, dela tudi napake. A to glede Jana ničesar ne spremeni,« je selektor vzel v bran kapetana. Po njegovi napaki je slovenski moment ugasnil, Švica je stiskala obroč in še enkrat zadela po novi smoli. Tokrat je žogo naravnost na noge Danu Ndoyu izbil Mark Zabukovnik, hitri Švicar se je ob petih slovenskih branilcih odzval najhitreje, sprožil in postavil končni izid še pred koncem prvega polčasa.

Zapravljena priložnost ga bo še preganjala

Cmok v grlu ob pričakovanju švicarskega juriša je bil odveč. Johan Manzambi je nekajkrat premešal zadnjo vrsto, a se je Oblak s tremi »paradami« najvišje ravni odkupil za napako iz 10. minute. Sledilo je presenečenje. Slovenci so ujeli korak in prevzeli pobudo, Švicarjem se tudi z nekaj balkanskimi prijemi niso pustili ustrahovati. Čakali so in dobili priložnost za osvojitev točke, kdo drug kot junak švicarske lige Žan Celar je sprožil močno, a preveč po sredini vrat, da bi se okitil z reprezentančnim prvencem. »Če bi ta reprezentanca imela Benjamina Šeška, bi nas gledali povsem drugače,« je dan po tekmi razmišljal Milivoje Novaković, v strokovnem štabu zadolžen za pripravo napadalcev.

Po prvem porazu nove sezone lige narodov je bilo med reprezentanti čutiti razočaranje, a ne potrtosti. Nedelji bo v znamenju regeneracije v Švici sledila današnja pot na mnogo bolj hladno Škotsko in trening na slovitem Hampden Parku. Torkova bitka na vso moč z motiviranimi Škoti, ki potrebujejo zmago, bo neposredni dvoboj za drugo mesto v skupini, ki prinaša boljše izhodišče za žreb kvalifikacijskih skupin za euro 2028.