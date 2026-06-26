Če ne bi igral odbojke, bi bil arhitekt

Domači turnir lige narodov so slovenski odbojkarji pričakovali zdravi, na začetku poletja še dovolj sveži in dobro razpoloženi tudi za nekaj bolj sproščenih trenutkov, preden se je turnir v Stožicah z zmago proti Kanadi (3:1) začel zares. Rok Možič, Nik Mujanović, Alen Pajenk in Jan Kozamernik so odškrtnili vrata v slačilnico in pokazali obraz, ki med zagrizenim bojem na odbojkarskem parketu ostane skrit.

»Ni dvoma, da je najbolj raztresen Nik Mujanović, v ponedeljek denimo bi morali vsi s seboj imeti potni list, a ga je pozabil doma. Dan prej je pozabil hlače,« je soigralca zbadal Jan Kozamernik, Mujanović pa je odvrnil: »Nisem pozabil na potni list, le odločil sem se, da ga ne bom vzel.« Dolgolasi korektor in po potrebi sprejemalec, ki hitro postaja udarno orožje izbrane vrste, je »lik posebne sorte«, z dobrovoljnimi zbadljivkami soigralcev pa se novopečeni igralec Modene ne ukvarja. »Odbojka je najboljši šport na svetu, če je ne bi igral, pa bi bil najbrž arhitekt, morda tudi umetnik,« je odkril v pogovoru z Dejanom Vinčićem.

O b zmagi slovenskih odbojkarjev proti Kanadi s 3:1 (23, -23, 20, 23) sta Tonček Štern (24) in Nik Mujanović pred 6500 gledalci v Stožicah skupaj dosegla 42 točk.

Kot velja za večino športnikov, so tudi odbojkarji redni gosti jedilnic, shramb in kotičkov, kjer so skrite zaloge hrane za trenutke najhujše lakote. »Vsak ima kakšno svojo pregreho, tudi Nik ima rad sladice, zagotovo pa mi najbolj v spomin pride Rok Bračko, ki ima vedno s seboj svoje proteinske čokoladice. Tudi na Kitajskem jih je imel polno torbo,« je pojasnil Rok Možič. Tudi kapetan Verone se je hitro prelevil v tarčo. »V tej reprezentanci Rok zagotovo največ časa preživi pred ogledalom,« je v smehu pojasnil njegov sostanovalec Jan Kozamernik, ki je opisal tudi, kaj preglavice povzroča kapetanu Tinetu Urnautu.

Kapetan Tine Urnaut je zgled mlajšim soigralcem. FOTO: Blaž Samec

»Pred nekaj dnevi sem bil malo pred polnočjo še na terapiji, ko je v sobo prišel Tine Urnaut, da mu pomagam priključiti računalnik na kabel za internet. To se ni zgodilo prvič,« je pojasnil Kozamernik in dodal: »Ne verjamem, da tega ne zna, mislim, da se s tem preprosto ne želi ukvarjati.« Kot kapetanu in delovnemu zgledu vsem v reprezentanci Urnautu nekaj pomoči mlajših soigralcev zagotovo pripada.