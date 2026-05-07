Cedevita Olimpija v Beogradu ostala praznih rok

Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili prvo tekmo četrtfinala lige Aba proti Crveni zvezdi z 92:101 (24:25, 47:50, 74:81). Cedevita Olimpija je izgubila prvo tekmo četrtfinala lige Aba proti Crveni zvezdi z 92:101. Če se želi izogniti tretjemu zaporednemu izpadu v četrtfinalih po Megi in Dubaju lani, bo morala v torek, 12. maja, v Stožicah izenačiti serijo na dve zmagi ter nato tri dni kasneje znova v Beogradu premagati sedemkratne prvake regionalnega tekmovanja.

Ljubljančani so odigrali dobro tekmo, se borili in skušali presenetiti favorizirane gostitelje, ki pa so v zadnji četrtini vendarle naredili odločilno razliko in zasluženo prišli do zmage.

V zadnji četrtini Zvezda strla odpor Ljubljančanov

Cedevita Olimpija je bila v 33. minuti še v igri za presenečenje (83:83), a je nato Crvena zvezda z delnim izidom 8:0 pobegnila na varno razdaljo in rešila vprašanje zmagovalca. V napadu so bili najbolj razpoloženi Umoja Gibson z 19 točkami (9 podaj, trojke 3:7), DJ Stewart, ki jih je dodal 18 (5 skokov, 4 ukradene žoge), in David Škara (16 točk, met iz igre 6:8).