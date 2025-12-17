Čeh ljubljenec Tivolija, Danec prvi strelec

Potem ko je hokejski Tivoli v letošnjih jesenskih mesecih zares oživel in po obisku ter vrvežu v dvorani privabljal spomine k več kot desetletje oddaljenemu obdobju polnih tribun, sta bila kar nenavadna zadnja dva tedna brez tekem. In do naslednje doma bodo navijači morali počakati do petka. Toda pred tem, in sicer danes zvečer (18.30), bodo zmaji gostovali v Gradcu. Lestvica razkriva, da gre za derbi z vrha, Olimpija je sicer tudi v nekaterih statističnih parametrih povsem v zgornjem delu razvrstitve ICEHL.

Zmaji se ponašajo domala s tretjino učinkovitih strelov v mrežo tekmecev, ko so imeli na ledu igralca ali dva več, Ljubljanska zasedba je prepričljivo najučinkovitejša med vsemi v ostri konkurenci razširjene avstrijske lige, še najbližje ji je prav moštvo iz Gradca, s katerim se bodo pomerili drevi.

Cilj slehernega moštva je vsaj 25-odstotna učinkovitost z igralcem več.

Po dobri polovici ligaškega dela sezone je med ekipnimi razvrstitvami zanimiv pogled tudi na število gledalcev tekem posameznega moštva. In čeprav se je tivolski obisk že v primerjavi s prejšnjo zimo, predvsem pa s tistimi v omenjenem obdobju zadnje desetletke, krepko povečal, tu na vrhu lestvice ljubljanskega kluba ne bomo našli. Največ gledalcev ima Vienna – 91.784.Doslej si je zmaje v Tivoliju ogledalo 40.839 privržencev, na tujem jih je bilo nekaj manj – 36.157. Povprečje blizu tri tisoč gledalcev na tekmo v dvorani Tivoll pa vendarle privablja dobro voljo v pisarno. Slednja se je doslej v sezoni izkazala tudi s pisanim spremljevalnim sporedom in z njim bo nadaljevala tudi na naslednji domači v petek proti hokejistom iz Brunica, med katerimi tradicijo slovenskih okrepitev (Miha Rebolj, Tomaž Razingar, Rok Pajić, Žiga Pavlin) zdaj ohranja Rok Tičar. Pred tekmo Olimpija – Pustertal bo namreč s kitaro nastopil Kraig Nienhuis, sredi devetdesetih prejšnjega stoletja v Ljubljani med najbolj priljubljenimi hokejisti ljubljanskega moštva.

Hokejska lestvica FOTO: Dk

Posebej izstopajoč podatek ob statističnih pregledih v ICEHL je na lestvici strelcev ter podajalcev: prav na vrhu sta dve letošnji Olimpijini okrepitvi – danski reprezentanti Nicolai Meyer ter Američan T. J. Brennan, sploh eden najboljših tujih branilcev, ki so kadarkoli igrali v Tivoliju. Že njuna navzočnost potrjuje, da je ljubljansko moštvo bolj konkurenčno za boje z vodilnimi moštvi razširjenega »avstro-ogrskega« prostora kot v preteklosti. Povrh pa ima v vratih zanesljivega Lukaša Horaka. In podobno kot je pomladi pomagal risom, da so si priborili obstanek med najboljšimi na svetu, je zdaj močan adut tudi med zmaji. Zaenkrat je na 8. mestu med 29 vratarji v ligi, ubranil je 91,43 odstotka strelov. Na vrhu je David Kickert iz Salzburga – 93,63.