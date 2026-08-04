Celjane drevi na tekmi z Araratom čaka pekel

Če bi Celjani želeli osvojiti najvišji armenski vrh Ararat, bi se morali povzpeti na 5165 m nadmorske višine. Za Armence sveta gora, ki je zemljepisno v sosednji Turčiji in dobrih 50 kilometrov zračne linije oddaljena od glavnega mesta Erevan, ima v nogometnem svetu povsem drugačno vlogo. Armenski prvak Ararat je drevišnji drugi tekmec slovenskih prvakov v kvalifikacijah za ligo prvakov. Pred prvim sodnikovim žvižgom je Ararat precej nižja ovira, a še vedno višja, kot je bila v 2. kolu kvalifikacij zahteven albanski šampion Egnatia.

Kljub temu so zdaj mnogo bolj sproščeni Celjani, ki že imajo v žepu evropsko jesen, po dobrih štirih urah na vroči Kavkaz (tekma bo ob 20. uri po armenskem času in ob 18. uri po slovenskem, najvišja dnevna temperatura pa naj bi bila 37 stopinj Celzija) dopotovali z jasno misijo. »Na vsaki tekmi želimo zmagati,« je bil po četrtem neodločenem razpletu odločen strelec v ligaškem štajerskem derbiju Darko Hrka, ki je zaradi kadrovske podhranjenosti osrednje branilske linije postal nedotakljiv mož v zasedbi trenerja Vitorja Campelosa. Prav Portugalca čaka poseben in pomenljiv izziv, njegov tekmec na Araratovem trenerskem stolčku je rojak in dober znanec Tulipa.

Na Slovaško ali Švedsko V primeru napredovanja bodo Celjani zgodovinsko uvrstitev v ligo prvakov lovili proti zmagovalcu dvoboja med slovaškim prvakom Slovanom in švedskim Mjällbyjem. Prva tekma bo 18. ali 19. avgusta v gosteh, povratna pa 25. ali 26. v Celju.

»Seveda ga poznam. Najine nogometne poti so se pogosto križale,« je razkril Campelos, ki ga v začetku sezone najbolj skrbi neuglašenost novincev. Od njih praktično nima še ničesar, vprašanje pa je, ali bo sploh dočakal njihov izbruh in dodano vrednost, zaradi katere so prišli v Celje. Zadnji, najbolj zveneči novinec je celjski otrok Benjamin Verbič, toda tudi krilni napadalec z najmočnejšim nogometnim življenjepisom je še daleč od jezička, ki bi lahko tehtnico nagnil na celjsko stran.

»Komaj začel je trenirati z moštvom,« je Campelos hitro pomiril pričakovanja o želeni bliskoviti vrnitvi nekdanjega reprezentanta v tekmovalni ritem. Campelos in Celjani se bodo morali zanašati na stare sile in ključne igralce iz minule šampionske sezone. V peklenskem ritmu – Celjani bodo igrali že peto tekmo v 18 dnevih, pri čemer je bila ena, prvenstvena z Aluminijem, preložena – najbolj trpi najustvarjalnejši Svit Sešlar. A Celjani se nekako le prebijajo čez vse ovire in tudi napredujejo. Drugi polčas štajerskega derbija je bil že blizu želenega, le še manjše podrobnosti pri izbiri idealne enajsterice in postavitve ločijo Campelosa od tega, da bi tudi vanj začeli povsem zaupati igralci ter vodstvo kluba.

Lani slovo v 3. kolu

Celjani so glede na minulo delo v vlogi rahlih favoritov. Toda dobra dela so tudi hitro minljiva, nikogar več ne zanima, kaj je bilo, temveč, kaj bo. Campelos upa na najboljše, uganka je, kako bo igral tekmec, kljub znanstvu s 53-letnim trenerjem na nasprotni strani.

»Raznoliki so v igri in postavitvah. Enkrat igrajo s tremi v obrambni linijami, drugič s petimi, vešči so igre z žogo v nogah, a odlični so tudi v hitrih prehodih. Ne, niso tranzicijsko moštvo,« ga je razgalil Campelos, ki je moč Ararata lahko preveril v dvoboju s starim celjskim znancem, irskim Shamrockom. Ararat ga je v 2. kolu izločil po hudem boju s 3:2. V sobotnem prvem ligaškem dejanju pa je v gosteh v postavitvi 4-3-3 s 4:3 premagal Gandzastar. Armenski prvak je v minuli sezoni igral kvalifikacije za konferenčno ligo in izpadel v 3. kolu proti češkemu velikanu Sparti iz Prage. Je še bolj mednarodno pisan kot slovenski, po ocenah transfermarkta pa je vreden pet milijonov evrov manj – 8,47 milijona evrov proti celjskim 13,78 milijona evrov. Glavni sodnik bo Ivan Kružliak.