Celjane zdaj čaka veliko boljši AEK

Niti pol leta ni minilo od spektakularnega uvoda Celjanov v konferenčno ligo (KL) in prve velike evropske zmage (3:1) proti grškemu velikanu, atenskemu AEK. Pod taktirko Alberta Riere in s strelskim izbruhom Franka Kovačevića se je začel pohod Celjanov proti osmini finala, v kateri bo v prvi tekmi jutrišnji tekmec na stadionu Z'dežele znova AEK. Toda razmerja sil so se korenito spremenila: Celjani so v hudi krizi, Atenčani v silovitem zaletu, saj so v domačem prvenstvu nazadnje izgubili 26. oktobra proti Olympiacosu. V Celje prihajajo v vlogi velikih favoritov in s prvega mesta v super ligi (SL).

Celjska trenerska slika kaže veliko zmešnjavo. Celjani imajo trenerja in ga tudi nimajo, kar le potrjuje krizo vodenja in odločanja, v kateri imajo glavne vloge Maksim Denim, glavni mož in »financer«, predsednik Valerij Kolotilo in športni direktor Genadij Golubin. Ivan Majevski je v dobrem mesecu preživel dodatne kvalifikacije v KL (Celje je izločilo kosovsko Drito z dvema zmagama s po 3:2), v domačem prvenstvu pa pokazal, da (še) nima veščin, s katerimi bi lahko nadaljeval veliko delo neponovljivega Španca. Vodilni možje Belorusa držijo na stolčku, dokler ne najdejo primernega trenerja. A v tem kriznem trenutku brez koncepta, ki bo uspešen in spektakularen hkrati, ter jasne podpore za naprej ni videti ustreznega kandidata, še najmanj iz rusko govorečega sveta.

Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje

Nastanili se bodo v Ljubljani Nogometna odprava AEK bo v Slovenijo dopotovala jutri popoldne. Nastanila se bo v Ljubljani. Trener Nikolić je nedeljsko prvenstveno tekmo igral v naslednji postavi (4-4-2): Strakoša; Price, Relvas, Moukoudi, Rota; Marin, Eliasson, Koita, Pineda; Jović, Varga.

Celjski kaos po željah Atenčanov

Celjskega mini kaosa se veselijo v atenskem taboru, kjer je vse tako, kot si želijo. Najbrž še bolje, kot so pričakovali. Trener Marko Nikolić, še en stari znanec iz 1. SNL, ko je bil kratek čas trener Olimpije in se je moral posloviti zaradi nerodnih vzklikov, ki so bili označeni za rasistične, je bil le v uvodnih mesecih sezone v težavah. V nadaljevanju je moštvo, vredno kar 73,88 milijonov evrov, spravil v red. Po celjski zaušnici je AEK izgubil še dve prvenstveni tekmi, potem nobene več. AEK je v grški ligi neporažen že 17 tekem in je vodilni s 56 točkami, ima dve več kot solunski PAOK in mestni tekmec Olympiacos. Tudi v KL se je prelevil v strašljivega tekmeca in s štirimi zmagami, neodločenim izidom in porazom (celjskim) osvojil tretje mesto z razliko v golih 14:7. Neposredno se je uvrstil v osmino finala.

73,88 milijona evrov je po transfermarktu vredno moštvo AEK, najvišjo vrednost ima Luka Jović, in sicer sedem milijonov.

Jasno kot beli dan je, da ima Nikolić, kot prej Riera pri Celju, glavne vajeti moštva v svojih rokah. Pri tem pa se 46-letni Beograjčan po dojemanju igre in taktike močno razlikuje od posebneža, kakršen je Majorčan. Že pri Olimpiji je bila močno vidna njegova pragmatična drža, v kateri je osnovno izhodišče trdna in čvrsta obramba. Najraje posega po taktičnih postavitvah 4-4-2 ali 4-3-2-1 in se izogiba odprtim tekmah, še posebej takrat, ko gre za derbije ali najpomembnejše tekme. Tudi zadnjo prvenstveno pred gostovanjem v Celju je AEK odločil le z enim golom, proti AE Larisi je odločil francoski Kamerunec in steber obrambe Harold Moukoudi.

V pisani zasedbi je največji zvezdnik srbski napadalec Luka Jović, ki ga je AEK ujel brez odškodnine, a ima letno plačo 2,5 milijona evrov. Postavni napadalec oživlja kariero v Atenah in je s 13 goli prvi strelec AEK v SL. Tri gole je dodal v KL, za Celjane dobra vest pa je, da je 28-letni napadalec v zadnjih šestih tednih zabil le en gol. V KL je najboljši strelec Aboubakary Koita s šestimi goli. S Celjani AEK povezuje tudi zimska okrepitev iz Madžarske Barnabás Varga. Za 4,5 milijona evrov je prišel iz Ferencvarosa, ki je iz Celja za tri milijone evrov pripeljal Kovačevića.

Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters

Prva tekma, ki se bo začela ob 21. uri, bo v rokah portugalske sodniške zasede, glavni bo 40-letni Luis Godinho.