  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Celjane zdaj čaka veliko boljši AEK

Grški tekmec Celja v osmini finala konferenčne lige je v formi. Atenčani so brez poraza od lanskega 26. oktobra.
Marko Nikolić, trener AEK, si je zapomnil oktobrsko lekcijo Celjanov in Alberta Riere iz prve evropske tekme v KL. Zdaj ima lažje delo, Celjani niso v formi, Riera je v Nemčiji. Foto: Stelios Misinas/Reuters

Marko Nikolić, trener AEK, si je zapomnil oktobrsko lekcijo Celjanov in Alberta Riere iz prve evropske tekme v KL. Zdaj ima lažje delo, Celjani niso v formi, Riera je v Nemčiji. Foto: Stelios Misinas/Reuters

Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters

Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters

Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje

Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje

Marko Nikolić, trener AEK, si je zapomnil oktobrsko lekcijo Celjanov in Alberta Riere iz prve evropske tekme v KL. Zdaj ima lažje delo, Celjani niso v formi, Riera je v Nemčiji. Foto: Stelios Misinas/Reuters
Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters
Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje
Gorazd Nejedly
 11. 3. 2026 | 05:40
4:43
A+A-

Niti pol leta ni minilo od spektakularnega uvoda Celjanov v konferenčno ligo (KL) in prve velike evropske zmage (3:1) proti grškemu velikanu, atenskemu AEK. Pod taktirko Alberta Riere in s strelskim izbruhom Franka Kovačevića se je začel pohod Celjanov proti osmini finala, v kateri bo v prvi tekmi jutrišnji tekmec na stadionu Z'dežele znova AEK. Toda razmerja sil so se korenito spremenila: Celjani so v hudi krizi, Atenčani v silovitem zaletu, saj so v domačem prvenstvu nazadnje izgubili 26. oktobra proti Olympiacosu. V Celje prihajajo v vlogi velikih favoritov in s prvega mesta v super ligi (SL).

Celjska trenerska slika kaže veliko zmešnjavo. Celjani imajo trenerja in ga tudi nimajo, kar le potrjuje krizo vodenja in odločanja, v kateri imajo glavne vloge Maksim Denim, glavni mož in »financer«, predsednik Valerij Kolotilo in športni direktor Genadij Golubin. Ivan Majevski je v dobrem mesecu preživel dodatne kvalifikacije v KL (Celje je izločilo kosovsko Drito z dvema zmagama s po 3:2), v domačem prvenstvu pa pokazal, da (še) nima veščin, s katerimi bi lahko nadaljeval veliko delo neponovljivega Španca. Vodilni možje Belorusa držijo na stolčku, dokler ne najdejo primernega trenerja. A v tem kriznem trenutku brez koncepta, ki bo uspešen in spektakularen hkrati, ter jasne podpore za naprej ni videti ustreznega kandidata, še najmanj iz rusko govorečega sveta.

Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje
Ivan Majevski še nima naslednika. Foto: NK Celje

Nastanili se bodo v Ljubljani

Nogometna odprava AEK bo v Slovenijo dopotovala jutri popoldne. Nastanila se bo v Ljubljani. Trener Nikolić je nedeljsko prvenstveno tekmo igral v naslednji postavi (4-4-2): Strakoša; Price, Relvas, Moukoudi, Rota; Marin, Eliasson, Koita, Pineda; Jović, Varga.

Celjski kaos po željah Atenčanov

Celjskega mini kaosa se veselijo v atenskem taboru, kjer je vse tako, kot si želijo. Najbrž še bolje, kot so pričakovali. Trener Marko Nikolić, še en stari znanec iz 1. SNL, ko je bil kratek čas trener Olimpije in se je moral posloviti zaradi nerodnih vzklikov, ki so bili označeni za rasistične, je bil le v uvodnih mesecih sezone v težavah. V nadaljevanju je moštvo, vredno kar 73,88 milijonov evrov, spravil v red. Po celjski zaušnici je AEK izgubil še dve prvenstveni tekmi, potem nobene več. AEK je v grški ligi neporažen že 17 tekem in je vodilni s 56 točkami, ima dve več kot solunski PAOK in mestni tekmec Olympiacos. Tudi v KL se je prelevil v strašljivega tekmeca in s štirimi zmagami, neodločenim izidom in porazom (celjskim) osvojil tretje mesto z razliko v golih 14:7. Neposredno se je uvrstil v osmino finala.

73,88 milijona evrov je po transfermarktu vredno moštvo AEK, najvišjo vrednost ima Luka Jović, in sicer sedem milijonov.

Jasno kot beli dan je, da ima Nikolić, kot prej Riera pri Celju, glavne vajeti moštva v svojih rokah. Pri tem pa se 46-letni Beograjčan po dojemanju igre in taktike močno razlikuje od posebneža, kakršen je Majorčan. Že pri Olimpiji je bila močno vidna njegova pragmatična drža, v kateri je osnovno izhodišče trdna in čvrsta obramba. Najraje posega po taktičnih postavitvah 4-4-2 ali 4-3-2-1 in se izogiba odprtim tekmah, še posebej takrat, ko gre za derbije ali najpomembnejše tekme. Tudi zadnjo prvenstveno pred gostovanjem v Celju je AEK odločil le z enim golom, proti AE Larisi je odločil francoski Kamerunec in steber obrambe Harold Moukoudi.

V pisani zasedbi je največji zvezdnik srbski napadalec Luka Jović, ki ga je AEK ujel brez odškodnine, a ima letno plačo 2,5 milijona evrov. Postavni napadalec oživlja kariero v Atenah in je s 13 goli prvi strelec AEK v SL. Tri gole je dodal v KL, za Celjane dobra vest pa je, da je 28-letni napadalec v zadnjih šestih tednih zabil le en gol. V KL je najboljši strelec Aboubakary Koita s šestimi goli. S Celjani AEK povezuje tudi zimska okrepitev iz Madžarske Barnabás Varga. Za 4,5 milijona evrov je prišel iz Ferencvarosa, ki je iz Celja za tri milijone evrov pripeljal Kovačevića.

Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters
Luka Jović je najboljši strelec AEK. Foto: Alberto Lingria/Reuters

Prva tekma, ki se bo začela ob 21. uri, bo v rokah portugalske sodniške zasede, glavni bo 40-letni Luis Godinho.

Več iz teme

AEKnogometCeljekonferenčna liga
ZADNJE NOVICE
06:14
Premium
Novice  |  Slovenija
NI SE ŠE POLEGLO

Ali bomo šli še enkrat na referendum?! Zavzemajo se za vnovično glasovanje

Podporniki zakona o prostovoljnem končanju življenja pravico iščejo na vrhovnem sodišču.
Aleksander Brudar11. 3. 2026 | 06:14
06:04
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROMSKO NASELJE

Nove informacije o streljanju v Žabjaku: osumljen je vnuk nekdanjega romskega svetnika

13-letnik streljal na 20-letnika. Policija dejanje obravnava kot poskus uboja.
11. 3. 2026 | 06:04
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Svit Stefanija: karierni razcvet s ščepcem ljubezni (Suzy)

Trenutno je v obdobju, ko je osredotočen predvsem nase, na svoj razvoj in kariero.
11. 3. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Znaki, ki se jim od sredine marca obeta veliko denarja

Pred njimi je zlato obdobje, saj prihajajo nepričakovana izplačila in nove priložnosti za zaslužek.
11. 3. 2026 | 06:00
05:40
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Celjane zdaj čaka veliko boljši AEK

Grški tekmec Celja v osmini finala konferenčne lige je v formi. Atenčani so brez poraza od lanskega 26. oktobra.
Gorazd Nejedly11. 3. 2026 | 05:40
05:26
Novice  |  Svet
VOJNA V IRANU

Prebivalka Teherana ob begu opisala prizor, ki jo je pretresel

Prebivalci glavnega mesta Irana poročajo o težavah z zdravjem. Konflikt bi se lahko zelo hitro končal, meni ameriški predsednik.
11. 3. 2026 | 05:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Pozabite na razgled: danes na dopustu šteje še nekaj drugega

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki