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Celjani brez uresničitve sanj, a z novimi milijoni evrov

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Nogometaši celjskega kluba sredinega večera zlepa ne bodo pozabili. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Nogometaši celjskega kluba sredinega večera zlepa ne bodo pozabili. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Tribune stadiona Z'dežele so pokale po šivih.

Tribune stadiona Z'dežele so pokale po šivih.

V izjemni luči se je predstavil slovenski reprezentant iz slovaškega kluba Andraž Šporar.

V izjemni luči se je predstavil slovenski reprezentant iz slovaškega kluba Andraž Šporar.

Nogometaši celjskega kluba sredinega večera zlepa ne bodo pozabili. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec
Tribune stadiona Z'dežele so pokale po šivih.
V izjemni luči se je predstavil slovenski reprezentant iz slovaškega kluba Andraž Šporar.
Siniša Uroševič
 28. 8. 2026 | 06:35
4:53
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Sleherni poraz v športu boli, a pridejo tudi takšni, ko je vzdihovanje po zapravljeni priložnosti še posebej opazno. Takšen je bil celjski nogometni večer, v katerem je bilo domače moštvo pred sanjskim vstopom v ligo prvakov, najbolj cenjeno klubsko tekmovanje na evropski športni sceni: v razprodani celjski areni (11.500 gledalcev) je bil največji slovaški klub Slovan iz Bratislave srečnejši in se je po podaljšku uvrstil med omenjeno elito. Gostitelji pa so si za srčno in dinamično predstavo prislužili aplavz ter prejeli lepo tolažilno nagrado – vizum evropske lige.

11 TISOČ petsto gledalcev se je zbralo na tekmi Celje – Slovan Bratislava. Stadion je bil razprodan.

Omenjeno tekmovanje je po kakovosti, ugledu in ne nazadnje denarnih vložkih ter nagradah št. 2 med Uefinimi klubskimi tekmovanji, pogosto so tudi na tej ravni tekme prav spektakularne, že letošnja navzočnost posameznih moštev pa razkriva, kako pisana jesen je pred celjskimi nogometaši in njihovimi prebujenimi privrženci: na seznamu udeležencev so namreč AC Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, Olympique Marseille, Crystal Palace, Celtic, Olympiakos, Fenerbahče, Sparta Praga ...

Večina teh je tradicionalnih težkokategornikov in vsaj tisti, ki so po razvrstitvi bobnov možni tekmeci naših prvakov (ti so v bobnu št. 3), denimo omenjeni Milan, Juventus ali Leverkusen, bi pritegnili množico svojih privržencev v Slovenijo. Kajpak mnogi sanjajo tudi o tekmi z Dinamom iz Zagreba ali morda celo s Crveno zvezdo iz Beograda, ki je resda morala sinoči po uvodni zmagi doma s 3:0 v Plznu (Češka) še potrditi vizum. Dvoboj z Zvezdo bi prinesel zvrhan koš adrenalina tudi ob igrišče, saj slednjo na trenerski klopi vodi Albert Riera ...

4,31 MILIJONA EVROV bo prejelo Celje za vstop v evropsko ligo.

Kakorkoli, pred našimi prvaki je vnovič pisana jesen, a v primerjavi s prejšnjima dvema z dodano vrednostjo. Tudi na klubskem računu. Resda ni tiste sanjske zgodbe z ligo prvakov in že za uvod 20 milijonov €, toda tudi nagrada nastopa v tem tekmovanju prinaša lepe denarje, že vstop v ta jesenski del prinaša 4,31 milijona €, sleherna osvojena točka pa seveda nove priboljške: zmaga na sleherni tekmi v tem jesenskem delu je vredna 450.000 €, neodločen izid pa 150.000 €.

V izjemni luči se je predstavil slovenski reprezentant iz slovaškega kluba Andraž Šporar.
V izjemni luči se je predstavil slovenski reprezentant iz slovaškega kluba Andraž Šporar.

Šporar potrdil mojstrstvo

Ni si sicer težko predstavljati, koliko že omenjena vstopna vsota prinaša Celjanom – ti imajo zdaj resda najvišji proračun med športnimi klubi v državi, predvidoma štirikrat do petkrat večji od te nagrade –, toda tudi slednja bo še kako pomagala pri uresničevanju ambicij vodilnih s predsednikom Valerijem Kolotilom ter športnim direktorjem Genadijem Golubinom na čelu​, da bi nekoč v knežje mesto pripeljali ligo prvakov in sestavili še vidnejšo nogometno zgodbo od sedanje.

Kajti tudi sredina tekma je pokazala vzpenjajočo se krivuljo tako na igrišču kot tribunah. Moštvo, ki na uvodnem gostovanju evropske sezone v Albaniji ni delovalo prav zanesljivo, se je predstavilo z dinamično igro in samozavestnim ter odločnim pristopom. Le redki so bili trenutki, ko je Slovan Bratislava, klub izjemne zgodovine in s pogostim nastopanjem v evropskih tekmovanjih, prevladoval na igrišču. A mojstrovina Slovanove slovenske naveze Kenan Bajrić-Andraž Šporar za prvi gol – le najboljši napadalci tako pravilno sprejmejo žogo in jo nato s premišljenim udarcem pošljejo v mrežo, kot je to storil »Špoki« – ter Martinezova natančnost v 10. minuti podaljška sta bila na koncu dovolj za slavje glasnih 1500 Slovakov v Celju ter po enem letu odsotnosti vrnitev tega kluba v ligo prvakov. Toda Slovan ni očaral z igro in vprašanje je, kako konkurenčen bo med evropsko elito, med katero pred dvema letoma ni osvojil niti točke.

Danes ob 13. uri žreb

A zdaj nas seveda bolj zanima, kakšna jesen čaka Celjane. V dveh sezonah so opozarjali nase v konferenčni ligi, po uvrstitvi v četrtfinale postali tudi športna ekipa leta v Sloveniji, zdaj pa je seveda letvica višja. Jasno, da bo marsikdo med nogometnimi zanesenjaki pri nas še večkrat pomislil na tisto zapravljeno Kučysovo priložnost, ko je v 90. minuti z dveh metrov zgrešil prazna vrata, toda to je bil pač večer, ko so – kot je dejal celjski strateg Vitor Campelos – nogometni bogovi obrnili hrbet njegovim igralcem.

Izziv evropske lige je zdaj tu, danes ob 13. uri pa žreb. In do takrat ugibanje: bomo v Sloveniji jeseni videli Juventus, Leverkusen, Dinamo Zagreb ali morda Celtic Glasgow? In proti komurkoli od njih celjski stroj, pred katerim je tretje leto zapored evropski izziv, tokrat z uvodnim kolom, 15. in 16. septembra. 

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