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Celjani lovijo zgodovino: 18,6 milijona evrov in liga prvakov so oddaljeni le še 90 minut

Celje drevi za napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Manj živčnosti in kaosa ter več kompaktnosti.
Na stadionu Z'dežele bodo navijači 12. igralec Celjanov. FOTO: Leon Vidic

Na stadionu Z'dežele bodo navijači 12. igralec Celjanov. FOTO: Leon Vidic

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je minuli petek praznoval 55. rojstni dan. FOTO: NK Celje

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je minuli petek praznoval 55. rojstni dan. FOTO: NK Celje

Vitor Campelos se šele sooča s trenerskim izzivom pri Celju. FOTO: Blaž Samec

Vitor Campelos se šele sooča s trenerskim izzivom pri Celju. FOTO: Blaž Samec

Mario Kvesić je najstarejši in najbolj izkušen Celjan. FOTO: NK Celje

Mario Kvesić je najstarejši in najbolj izkušen Celjan. FOTO: NK Celje

Postavi Celje Egnatia FOTO: Zx

Postavi Celje Egnatia FOTO: Zx

Na stadionu Z'dežele bodo navijači 12. igralec Celjanov. FOTO: Leon Vidic
Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je minuli petek praznoval 55. rojstni dan. FOTO: NK Celje
Vitor Campelos se šele sooča s trenerskim izzivom pri Celju. FOTO: Blaž Samec
Mario Kvesić je najstarejši in najbolj izkušen Celjan. FOTO: NK Celje
Postavi Celje Egnatia FOTO: Zx
Gorazd Nejedly
 28. 7. 2026 | 10:21
5:14
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Tretji poskus Celjanov za preboj v ligo prvakov v zadnjih šestih letih se je minulo sredo v Albaniji začel stresno in neprepričljivo. Slovenski prvaki proti Egnatii, ki jo je lansko leto v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo izločila Olimpija, resda niso izgubili, toda izid 3:3 in predvsem velika nezanesljivost v obrambi sta pred drevišnjo povratno tekmo na stadionu Z'dežele (20.15) aktivirala stanje popolne pripravljenosti. Vložek je prevelik, da bi se ambiciozno celjsko vodstvo s predsednikom Valerijem Kolotilom kar tako sprijaznilo z morebitnim slovesom že na prvi evropski oviri.

V igri je preveč milijonov evrov in veliko ugleda. Preboj v ligaški del tekmovanja zagotavlja najmanj 18,6 milijona evrov, poraz v zadnjem kvalifikacijskem dejanju pa bi še vedno pomenil stopničko več v primerjavi z zadnjima evropskima sezonama in napredovanje v evropsko ligo. Ta dosežek bi bil vreden 4,2 milijona evrov.

Postavi Celje Egnatia FOTO: Zx
Postavi Celje Egnatia FOTO: Zx

Drevi vroče tudi za Miho Zajca

Drevi in jutri bodo za ligo prvakov igrali še drugi slovenski legionarji. Miha Zajc z Dinamom doma gosti švicarski Thun (1:1), Jon Gorenc Stanković s Sturmom gostuje na Škotskem pri Heartsu (4:0). Jutri bodo na delu Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo, ki je v gosteh s 4:0 ugnala severnoirski Larne, Erika Janžo z Gornikom Zabrze čaka težka naloga, saj gostijo turškega velikana Fenerbahče, ki ima prednost 1:0, Andraž Šporar in Kenan Bajrić pa imata lažjo nalogo s Slovanom po zmagi z 2:0 v Gruziji.

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je minuli petek praznoval 55. rojstni dan. FOTO: NK Celje
Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo je minuli petek praznoval 55. rojstni dan. FOTO: NK Celje

Celjani so v prvem poskusu naskoka na LP v pandemijskem letu 2020 v 1. kolu – takrat se je igrala le ena tekma – na domačem igrišču izločili irski Dundalk (3:0), v 2. kolu je bil v Celju boljši norveški Molde (2:1). Leta 2024 je Celje v 1. kolu izločilo estonsko Floro (5.0, 2:1), v 2. kolu je izgubilo proti Slovanu iz Bratislave (1:1, 1:5).

Mario Kvesić: Pričakujem manj živčno tekmo

Tretji lov se je začel v 2. kolu in v Rrogožini, kjer so Celjani zapravili prednost z 2:1 in 3:2. Kaj je šlo narobe in zakaj kljub vlogi favoritov ni razlogov za spokojnost? Prvih 90 minut dvoboja je razkrilo premalo discipline pri branjenju, to pa se začenja že v ofenzivnem delu moštva in pri trenerjevi izbiri enajstih udarnih mož, taktični postavitvi in dejstvu, da so Celjani sprejeli evforičen način igre tekmecev, ki je tekmo naredil kaotično. Celjani niti približno niso upodabljali moštva z avtoriteto in vlogo favorita. Celo nasprotno, dovolili so tekmecem, da so postali drznejši in samozavestnejši ter blizu prepričanja, da zmorejo pripraviti presenečenje v Celju.

Mario Kvesić, strelec dveh golov v Albaniji, a tudi »luknja« v obrambnem delu igre, je prepričan, da so v minulih dnevih zložili kamenčke v mozaiku. »To, da nismo imeli prvenstvene tekme, nam je veliko pomagalo, še posebej meni. Imeli smo več časa za odmor in za analizo. Mislim, da si ne bomo dovolili kaotične igre, ker nam bodo pomagale izkušnje iz preteklosti. Zavedamo pa se, da je vložek velik, zato je razumljivo, da je nekaj več živčnosti. Pričakujem pa manj živčno tekmo. Vse je v naših rokah,« je povedal 34-letni Hercegovec, ki je namignil, da bo trener Vitor Campelos popravil spodrsljaje iz prve tekme.

Vitor Campelos se šele sooča s trenerskim izzivom pri Celju. FOTO: Blaž Samec
Vitor Campelos se šele sooča s trenerskim izzivom pri Celju. FOTO: Blaž Samec

18,6 milijona evrov je denarna nagrada za uvrstitev v ligo prvakov.

Mario Kvesić je najstarejši in najbolj izkušen Celjan. FOTO: NK Celje
Mario Kvesić je najstarejši in najbolj izkušen Celjan. FOTO: NK Celje

»Novinci potrebujejo nekaj več časa za privajanje, upam, da bodo čim prej v optimalnem stanju. Vemo, kaj pomeni dober vstop v sezono, odpira vrata cele sezone. Moramo biti bolj kompaktni. Sicer pa tekme ne jemljem kot pritisk, temveč kot privilegij in priložnost, da v njej uživamo. Celo minulo sezono smo trdo delali, da smo v takšnem položaju,« je bil izčrpen eden od najpomembnejših igralcev v moštvu.

Trdnejša zvezna vrsta in obramba

Tudi trener Campelos ni skrival tega, da je morda prehitro v ogenj porinil novince. »Najprej morajo dojeti, kaj potrebujemo v napadu in obrambi, več časa potrebujejo, da razumejo, kako deluje naš model igre,« je Portugalec posredno dal vedeti, da v enajsterico vrača Marka Zabukovnika, Artemijusa Tutiškynasa, najbrž pa bo zaupal tudi nekdanjemu Mariborčanu Pijusu Širvysu, sicer novincu, ki pa dobro pozna Celje in značaj moštva.

Campelos je preučil prvo tekmo. »Egnatia je zelo fizično igrala, pritisnila nas je z dolgimi žogami in agresivnostjo v dvobojih, zato smo izgubljali 'druge žoge'. Po malem je bilo kaotično, a zdaj tekmece bolje poznamo. Trenirali smo za zmago in smo pripravljeni, da bomo tudi v obdobju enakovredne igre dovolj zbrani,« je zagotovil Portugalec, ki je poskušal v moštvo vnesti še več dobrega vzdušja, ker je to »del zmagovalnega moštva«, je poudaril in zaključil: »Zelo pomembno je, da so igralci srečni!«

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