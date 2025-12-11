Celjani na Reki doživeli visok poraz, na lestvici močno padli

Nogometaši Celja so v 5. krogu ligaškega dela konferenčne lige izgubili proti Rijeki z 0:3 (0:0). V drugem polčasu so za Rečane zadeli Daniel Adu-Adjei (56. minuta), Dejan Petrovič (71.) in Toni Fruk (78.). Celjani so pred zadnjim krogom ligaškega dela padli na 12. mesto razpredelnice. Celjani so po zmagah v uvodnih treh krogih proti atenskemu Aeku (3:1), irskemu Shamrocku (2:0) in varšavski Legii (2:1) ter porazu proti Sigmi iz Olomouca (1:2) ostali pri devetih točkah.

Prvih osem ekip si bo namreč po prvem delu zagotovilo neposredno uvrstitev v osmino finala, ekipe od 9. do 24. mesta pa v drugi polovici februarja čakata dodatni tekmi za uvrstitev med najboljših 16. Zadnji krog ligaškega dela bo na sporedu naslednji četrtek, varovanci celjskega trenerja Alberta Riere bodo na domačem stadionu gostili že odpisani irski Shelbourne.