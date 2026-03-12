Celjani nemočni proti atenskemu AEK

Nogometaši Celja so na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige izgubili proti AEK Atenam z 0:4 (0:3). Na stadionu Z'dežele je prevladovala grška zasedba in se oddolžila Celjanom za poraz v prvem krogu ligaškega dela na začetku oktobra (1:3). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Grčiji.

Od ligaškega dela je Celje zapustil trener Albert Riera, ekipa pa po menjavi na klopi v zadnjih tednih ne deluje povezano. Vse to so zelo učinkoviti Grki kaznovali in zasluženo visoko slavili. Med strelce so se v prvem polčasu vpisali Barnabas Varga (3. minuta), Aboubakary Koita (33.) in Mijat Gaćinović (36.). V druge delu je bil natančen še Harold Moukoudi (49.), kaj lahko pa bi bila zmaga Grkov še izdatnejša.

Adam Gnezda Čerin je ostal edini slovenski predstavnik v evropski nogometni ligi. S svojim Panathinaikosom si je na prvi tekmi osmine finala v Atenah proti španskemu Betisu priboril minimalno prednost pred povratnim obračunom, igral je do 83. minute. Slovenski nogometaš Danijel Šturm je s Sigmo iz Olomouca na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige doma remiziral z Mainzem z 0:0. Druga dva Slovenca v konferenčni ligi sta izgubila, Dejan Petrovič z Rijeko proti Strasbourgu in Rakow Mitje Ileniča s Fiorentino, oba z 1:2.

Skupni zmagovalec para Celje - AEK se bo v četrtfinalu pomeril bodisi proti Samsunsporju bodisi Rayu Vallecanu, ki mu kaže bolje. Na prvi tekmi v Turčiji je namreč španski klub slavil s 3:1.