Celjani po dramatičnem slavju v osmini finala konferenčne lige

Nogometaši Celja so se uvrstili v osmmino finala konferenčne lige, potem ko so na povratni tekmi kvalifikacij za preboj med 16 doma proti kosovski Driti prav tako kot na prvi slavili s 3:2 (3:1).

Dvakrat je zadel Svit Sešlar (19., 43.), enkrat pa Darko Hrka (23.), za goste pa sta bila uspešna Blerim Krasniqi (26.) in Albert Dabiqaj (51.). Celjani so že minulo sezono pod vodstvom Španca Alberta Riere spisali eno lepših evropskih zgodb, potem ko so se nenadejano uvrstili v četrtfinale konferenčne lige in za preboj v polfinale namučili tudi italijansko Fiorentino.

Celjani so povratni dvoboj odigrali brez poškodovanih Žana Karničnika, Marka Zabukovnika, Jakova Pranjića in Nina Vukasovića, v primerjavi s prvo tekmo pa sta se na klopi znašla Milot Avdyli in Artemijus Tutyškinas. Namesto njiju pa sta začela Rudi Požeg Vancaš in Damjan Vuklišević. Začetek je bil silovit na obeh straneh, a brez zadetkov. V 19. minuti je Celje povedlo – po prodoru Nieta je Sešlar iz bližine zadel za 1:0. Kmalu zatem je po kotu Hrka povišal na 2:0, a so gosti hitro odgovorili in znižali z zadetkom Krasniqija z glavo. Tik pred odmorom je po napaki vratarja Malokuja Požeg Vancaš izsilil enajstmetrovko, Sešlar pa jo je zanesljivo izkoristil za 3:1. V nadaljevanju so Kosovarji znova zadeli prek Dabiqaja in se približali, Celjani pa so imeli več priložnosti, med drugim so zadeli tudi vratnico. V končnici je Leban z več obrambami ohranil prednost, Kučys in Krasniqi pa nista bila dovolj natančna za spremembo izida. Celje se je tako veselilo napredovanja med najboljših 16.

To sezono so pred nadaljevanjem evropske zgodbe ostali brez Riere, ki se je preselil v Frankfurt. Kljub vsemu so relativno zanesljivo opravili prvo spomladansko nalogo, potem ko so v skupnem izidu s 6:4 ugnali Drito. Tekme osmine finala bodo 12. in 19. marca, žreb parov pa bo v petek ob 14. uri na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Možna tekmeca Celja sta Sparta Praga in AEK Atene.