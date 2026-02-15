Celjani po zaušnici v Ljubljani: Mura ogrevanje za Drito in lov na samozavest

Vodilni v prvi slovenski nogometni ligi Celjani imajo po ljubljanski zaušnici takoj priložnost za vrnitev v zmagovalni ritem, toda uvodna tekma 22. kroga proti Sobočanom bo tudi v službi evropske: prve četrtkove v dodatnih kvalifikacijah za preboj v osmino finala konferenčne lige proti Driti v Prištini. Mariborčani gostujejo v Ajdovščini, Koprčani gostijo Radomljane. Zadnje dejanje bo v ponedeljek v Stožicah, kjer bo Bravo poskušal ujeti prvo letošnjo točko ali tri. Prosta bo Olimpija.

Celje: Celje – Mura (sodnik Mihael Antić): Celjanom ne bo lahko, a ne zato, ker so Sobočani tako dobri (niso pa tudi brezzobi), temveč zaradi še vedno post Rierovega obdobja, ki je že razkrilo, da Špančevem nasledniku Ivanu Majevskemu ne bo steklo kot po maslu. Lažje bi mu bilo, če bi imel v moštvu nesporno avtoriteto, ki lahko pomaga v slačilnici in na igrišču. Poškodovani Žan Karničnik je eden od igralcev za ohranjanje pozitivne napetosti na obeh »terenih«, a bo še najmanj do konca meseca odsoten. Na igrišču je Svit Sešlar lahko vodja, toda on ni dovolj, če stvari ne stečejo, kot naj bi. Sedem prejetih golov v treh tekmah, to si »prvaki« in trener ne bi smeli dopustiti!

Prva liga Telemach Celje 21 14 5 2 53:21 47 Koper 21 11 4 6 41:30 37 Maribor 20 10 5 5 39:26 35 Olimpija 21 10 4 7 29:25 34 Bravo 21 8 4 9 38:39 28 Aluminij 21 8 4 9 32:36 28 Radomlje 20 8 4 8 29:35 28 Primorje 20 5 3 12 23:40 18 Mura 21 4 6 11 21:32 18 Domžale 18 3 3 12 17:38 12

Ajdovščina: Primorje – Maribor (Denis Šabanagić): Minulo sezono, spomladi, je svojo vijolično poglavje v Ajdovščini s porazom z 0:2 in dokončnim koncem upanja o naslovu prvaka zapečatil zdaj slovenski selektor Boštjan Cesar. Naslednika Feđo Dudića morebitni spodrsljaj ne bo prekrižal, bo pa za korak ali dva upočasnil »ustvarjanje moštva in igre«. Realno so Mariborčani z vrnitvijo Benjamina Tetteha premočni. Če bodo uvodne pol ure, ki jih začenjajo kot »testosteronski« prenapeteži, zabili gol ali dva, jih bo že ujel šampionski pridih. Ampak v Ajdovščini velja računati na neprijetne vremenske razmere. In tudi na ajdovsko igro, ki ima rep in glavo pod taktirko trenerja Milana Anđelkovića.

Koprčani so se prizemljili v Ljudskem vrtu, pri čemer je bilo še enkrat več vidno, zakaj le znanje ni dovolj: ko se je treba metati na glavo, se tujci z znanjem in nepoznavanjem »kulture tekmecev« ne bodo. Pa vendar, vijolična zaušnica je bila še pravočasna za popravke in za izkušnjo več, na kateri bo svoje poteze vlekel trener

Ljubljana: Bravo – Aluminij (Bojan Mertik): 2:6 (Koper), 0:2 (Mura), 2:3 (Primorje). To je letošnji klavrn iztržek Šiškarjev, ki mu velja dodati še enega statističnega in pomenljivega: v vseh treh tekmah so bili v podrejenem položaju v igri z žogo v nogah: v odstotkih 40, 42 in 48. Ko se zmaguje, ni viden, ko se izgublja, razkriva slabost. Kaže tudi na to, kako lepo je biti trener Brava, kjerkoli bi Aleš Arnol nanizal takšne poraze, bi se mu že krepko tresel stolček. Ali pa bi bil že preteklost. A nekaj šteje tudi minulo delo in Arnolovo je bilo vseeno odlično.