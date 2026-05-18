Celjani slavijo, Riera v težavah

Na zadnji domači tekmi prvoligaške sezone so nogometaši Celja v zrak vzdignili pokal in zaokrožili poglavje, ki se bo prihodnji konec tedna končalo s kot solza čistim in zasluženim naslovom prvakov. Celjani so v spomladanskem delu prvenstva mirno opazovali, kako se domnevni konkurenti spotikajo drug za drugim in že nekaj tednov lahko razmišljajo o poletnih mesecih, ki prinašajo najlepšo evropsko priložnost doslej. Po darilu iz Györa bodo pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, za evropsko jesen potrebujejo le eno zmago.

Dogajanje na zelenici je bilo na stadionu Z'dežele potisnjeno v ozadje, niti poraz (1:2) s Koprom ni skazil slavja, ki je sledilo zadnjemu sodniškemu žvižgu. Z dvigom pokala in tretjo šampionsko zvezdico so Celjani zakorakali v poletje, ki prinaša številne izzive. V prvenstvu jim tokrat ni spodrsnilo, po zaslugi dobrih evropskih tekem v zadnjih dveh sezonah so na rejtinški lestvici Uefe zbrali dovolj točk, da jim na pot proti ligi prvakov ne bo treba v prvem krogu. Zahvala gre tudi tekmecem z Madžarske, Györ je dokončal delo in osvojil naslov prvaka, Ferencvaroš pa ostal praznih rok in Celjani so posledično napredovali v skupino moštev, ki pot začenjajo v 2. krogu.

1,21 točke je v povprečju s Frankfurtom na tekmo osvojil Albert Riera (4 Z, 5 N, 5 P).

Ne le to, kot vse kaže, bodo v paru nosilci, morebitni tekmeci pa zanimivi in premagljivi: kosovska Drita, banjaluški Borac, irski Shamrock Rovers, izraelski Hapoel iz Ber-Šive, finski Kuopio, gibraltarski Lincoln … Za evropskih bitk vajene Celjane ovira ne bi smela biti previsoka. V knežjem mestu sanjajo o himni lige prvakov, od nove evropske jeseni in (vsaj) uvrstitve v konferenčno ligo jih loči le ena zmaga.

Riera, hvala za nič!

Vprašanje je, s kom na trenerski klopi jo bodo lovili in kdo bo igro vodil na igrišču. Po slovesu Alberta Riere je moštvo izgubilo rep in glavo, razpoke so se kazale že prej. Tudi Špancu v Nemčiji ni bilo lahko, prišel je z veliko pompa in visokimi pričakovanji, danes se nanj zgrinja bes rezultatov lačnih navijačev. Frankfurt je sezono zaključil zelo slabo in ostal brez uvrstitve v Evropo v prihodnji sezoni, privrženci Eintrachta se niso zadrževali. »Albert Riera, hvala za nič!« se je glasil transparent, sledili so mu številni pozivi k predčasnemu slovesu od stratega, ki si je vsaj na Balkanu ustvaril velik ugled. Celjski navijači že razmišljajo o tretjem poglavju skupne zgodbe kluba in trenerja, ki eden brez drugega hitro zaideta v težave.

Skrbi pa nimajo pri Bravu, ki z lanskimi izkušnjami za pasom tokrat bolj odločno pogleduje proti evropskim tekmam, ki bodo napolnile klubsko blagajno. Dobre volje so tudi na Fazaneriji, Mura ostaja prvoligaš, kdo bo zaokrožil deseterico, pa bo znano v naslednjih tednih. Zagotovo ne kranjski Triglav, ki je do sobotnega večera še ohranjal teoretične možnosti za drugo mesto v 2. SNL in dodatne kvalifikacije. Po blamaži proti Bistrici (0:4), ko so bili bolj kot nogometaši v ospredju »navijači« na tribunah – pirotehničnim vložkom je sledilo policijsko posredovanje –, bodo Kranjčani vsaj še leto dni prebivali med drugoligaši. V 3. ligo se vračajo Jeseničani, Gorica in Krško se bosta za obstanek v 2. SNL pomerila v zadnjem kolu.