Celjani za las prekratki, čakajo jih dodatne kvalifikacije za osmino finala

Nogometaši Celja so se v zadnjem, šestem krogu ligaškega dela konferenčne lige doma z irskim Shelbournom razšli brez zadetkov, s čimer so ostali pred vrati neposredne uvrstitve v osmino finala. To bodo lovili v dodatnih tekmah. Celjski nogometaši so z desetimi osvojenimi točkami ostali za las prekratki za neposredno uvrstitev v osmino finala. Zmanjkal je gol proti Shelbournu, ki se je dobro branil in v Celju osvojil točko.

Domači nogometaši so imeli številne priložnosti, najlepšo pa je v drugem delu zapravil Ivica Vidović. Varovanci Alberta Riere so sicer proti golu sprožili 23 strelov, a brez uspeha. Vodilna ekipa domačega prvenstva je tako ligaški del konferenčne lige končala zunaj najboljše osmerice, s čimer jo februarja čakata dodatni tekmi za uvrstitev v osmino finala.

Žreb parov dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala bo 16. januarja, prve tekme nato 19. februarja, povratne pa 26. februarja. Osmina finala bo na sporedu 12. in 19. marca.