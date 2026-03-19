Celjani za slovo od Evrope s prestižno zmago v Atenah

Celjani so v Atene prišli z visokim zaostankom, zato so igrali bolj sproščeno. V prvem polčasu so popravili vtis in z goloma Nikite Josifova ter Rudija Požega Vancaša povedli z 2:0. Kljub boljši predstavi in priložnostim, med drugim prostemu strelu Svita Sešlarja v vratnico, so v nadaljevanju povsem popustili.
Novi trener Vitor Campelos je tekmo začel z nekaj spremembami v postavi, priložnost je dobil tudi vratar Simon Sluga, ki se je izkazal z več obrambami. V drugem polčasu so pobudo prevzeli Grki, Celjani pa niso več resno ogrozili njihovih vrat. Atenčani pod vodstvom Marka Nikolića so mirno nadzorovali tekmo in potrdili napredovanje, čeprav bi lahko v končnici še zadeli, a je Simon Sluga ustavil poskus Luke Jovića.
»Mislim, da smo odigrali zelo dober prvi polčas. Prednost bi lahko bila tudi višja. Žal nam pa je prve tekme. Videli smo namreč, česa smo zmožni. Zmagali smo na težkem gostovanju, to ni majhna stvar, in gremo lahko z dvignjenimi glavami domov. Zbrali smo se, bili kompaktni in dobri v posesti. Čestitke fantom,« je po tekmi za Šport TV povedal Požeg Vancaš.