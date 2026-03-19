Celjani za slovo od Evrope s prestižno zmago v Atenah

Celjani so v Atene prišli z visokim zaostankom, zato so igrali bolj sproščeno. V prvem polčasu so popravili vtis in z goloma Nikite Josifova ter Rudija Požega Vancaša povedli z 2:0. Kljub boljši predstavi in priložnostim, med drugim prostemu strelu Svita Sešlarja v vratnico, so v nadaljevanju povsem popustili.

Novi trener Vitor Campelos je tekmo začel z nekaj spremembami v postavi, priložnost je dobil tudi vratar Simon Sluga, ki se je izkazal z več obrambami. V drugem polčasu so pobudo prevzeli Grki, Celjani pa niso več resno ogrozili njihovih vrat. Atenčani pod vodstvom Marka Nikolića so mirno nadzorovali tekmo in potrdili napredovanje, čeprav bi lahko v končnici še zadeli, a je Simon Sluga ustavil poskus Luke Jovića.