Celjani za zgodovinski preboj v ligo prvakov (V ŽIVO)

Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na Stadionu Z'dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1:1.

Slovan iz Bratislave je po podatkih Transfermarkta precej vrednejše moštvo od Celjanov, saj njegova skupna vrednost znaša 35,14 milijona evrov. Celjani so od slovaških tekmecev vredni slabih 22 milijonov evrov manj, a to se na prvem srečanju ni pokazalo na igrišču.

Grofje bi v primeru napredovanja postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v ligi prvakov. Pred tem je to uspelo le nogometašem Maribora v letih 1999, 2014 in 2017. V kolikor bi jih Slovan izločil, pa bi tekmovanje nadaljevali v evropski ligi, v kateri so doslej izmed slovenskih predstavnikov prav tako igrali zgolj vijoličasti.