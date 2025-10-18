Celje ali Olimpija? Danes nov nogometni derbi

Reprezentančne kvalifikacije za svetovno prvenstvo niso dvignile vrednosti prvenstveni bitki, v kateri bo 12. krog 1. SNL prinesel dva velika derbija. Nogometaši Olimpije, ki branijo lovoriko, bodo poskušali drevi v gosteh ustaviti ligaški šov vodilnih Celjanov, nedeljski koprsko-mariborski dvoboj utegne pokazati, kdo bo glavni izzivalec moštva Alberta Riere. Uvodno dejanje je bilo že včeraj, drugo bo danes v Domžalah z lokalnim derbijem, jutri pa lahko ligaški konec tedna s skokom na drugo mesto dopolni še Bravo.

Foto: DK IGD

Domžale: Domžale – Kalcer Radomlje (sodnik Mihael Antič): Domžalski rešitelj prejšnje sezone Haris Vučkić stavi na moštveni duh in izkušnje trenerja Tončija Žlogarja. To bo premalo, preživetveno bitko bo moral začiniti tudi s kakšnim svojim mojstrskim vložkom. Sproščeni Radomljani bodo lovili že šesto zaporedno zmago v lokalnih dvobojih.

Celje: Celje – Olimpija (Slavko Vinčić): Premor naj bi bolj koristil Ljubljančanom in njihovemu trenerju Federicu Bessoneju. Argentinec se je zdaj že lahko spoznal z ligo in s tekmeci, a bo prvič izzval enega od velikih. Kar največjega! Celjski strokovnjak Albert Riera je že v septembrskem paketu tekem po reprezentančnem odmoru pokazal, da nima težav s prilagajanjem. Odmor je kvečjemu koristil najbolj »uporabljenim« igralcem, kot so Franko Kovačević, Mario Kvesić in Artemijus Tutiškinas. Med domačimi reprezentanti je s polnimi obrati deloval le Žan Karničnik, ampak Korošec je že znan po tem, da je najboljši takrat, ko je pod maksimalno obremenitvijo.

Olimpijin trener Federico Bessone bo prvič okusil slast derbija. FOTO: Blaž Weindorfer/Sportida

Bessonejeva naloga je, da oživi ali naredi celo boljše, kot so bili, tuje dolžnike (Alex Tamm, Alex Blanco, Agustin Doffo, Dimitar Mitrovski) in domače upe (Dino Kojić, Marko Brest). In predvsem utrdi obrambo, ki bo, dokler se ne bo vrnil oboleli Matevž Vidovšek, imela na pol odprta vrata. V prvem derbiju jih je imela na stežaj (0:5). Celjani bodo v četrtek že nadaljevali evropsko pot v Dublinu (Shamrock).

10 tekem od enajstih so v tej sezoni 1. SNL dobili Celjani

Ljubljana: Bravo – Primorje (Matej Jug): Počasi, toda opazno svojo slovenskost izgubljajo tudi Šiškarji. Posel je posel in kdo drug to ve bolje kot častni predsednik ter ustanovitelj najmlajšega kluba med prvoligaši Darko Klarič. Na zadnjem gostovanju pred odmorom v Murski Soboti je »moral« Aleš Arnol v začetno enajsterico uvrstiti že pet Afričanov: Christalina Atemono, Venusta Ghislaina Baboulo, Kenana Toibibouja, Marwanna Nzuzija in Victorja Ntino-Emo Gidada. Priložnost je dobil še šesti, Nathan Monzango.

Koper: Koper – Maribor (Rade Obrenović): Četrtino prvenstva in tekma je bil rok trajanja Slaviše Stojanovića pri Kopru. Pri očetu Anteju Gubercu in sinu Ivici ni potrpljenja. A sta (še) vsaj kolikor toliko slovenska. Kdo od največjih sploh še zaupa domačim trenerjem? Zoran Zeljković se je vrnil na Bonifiko bogatejši z izkušnjo v tujini in dolgotrajnim razmislekom o tem, kako zdržati čim dlje na koprski klopi. Ni velikih neznank, le z zmagovanjem. A težjega tekmeca ob vrnitvi bi si težko izbral.

Zoran Zeljković začenja proti Mariborčanom svoje drugo poglavje na položaju trenerja Kopra. FOTO: Leon Vidic

Mariborčani so se po zmagi proti zadnjeuvrščenim (!?) znova opogumili. Novi trener Feđa Dudić, drugič bo vodil moštvo, sicer že mesijansko strelja kozle kot o tem, »kakšen je to klub, kaj je to«. Morda ga velja spomniti, da je prišel v klub, v kakršnem še niti približno ni deloval, in v ligo, v kateri so že delovali tudi za nekaj razredov slavnejši in uspešnejši trenerji. Bošnjaška Velež (Mostar) in Sarajevo ter srbski Radnički (Niš), pri katerih se je učil obrti, so bili v prejšnjem stoletju res klubi z veliko začetnico s področja nekdanje države. Ima pa dobro izhodišče, slabše skoraj ne more biti več. In srečo, da plačnik Adžun Iličali ne mara (ali jim ne zaupa) slovenskih trenerjev.