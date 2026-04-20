1. SNL

Celje državni prvak! Koprčani in Mariborčani v lovu za Evropo

V 31. krogu 1. SNL so Celjani slavili v Murski Soboti
Gorazd Nejedly
 20. 4. 2026 | 07:35
6:28
A+A-

Celje je slovenski nogometni prvak za sezono 2025/26. Svojo premoč je z 21. zmago potrdil v 31. krogu v Murski Soboti (2:0, Žan Karničnik 10, Milot Avdyli 24.) in po dveh letih vrnil naslov na stadion Z'dežele. Celjani so na domala enak način prišli do tretjega naslova v zgodovini kot pred dvema letoma: Albert Riera je začel in tlakoval šampionsko pot, dokončal jo je nekdo drug – po hrvaškemu trenerju Damirju Krznarju je zdaj prvak še portugalski Vitor Campelos.

Celjani so bili ob manjši krizi na začetku drugega dela sezone in ob ne najbolj posrečeni izbiri za trenerja Ivana Majevskega od prvega kroga v svojem filmu. Pod taktirko Campelosa so dosegli vse zmage – šest (ali pet in nedoločen izid). Z Rierovim slogom igre, učinkovito, všečno in spektakularno so rušili vse pred seboj in si že na polovici prvenstva priigrali ducat točk prednosti. Naslov so osvojili pet krogov pred koncem. Bili so najučinkovitejši in tudi najbolj neprebojni v obrambi.

Josipa Iličića izzivata »mladiča«

Svit Sešlar (levo) se je pozimi vrnil v Celje in Celjane v velikem slogu zapeljal do cilja, Artemijus Tutyškinas pa je bil obrambni steber šampionske zasedbe. FOTO: NK Celje
Koprčani so v 31. krogu 1. SNL zanesljivo in rutinsko opravili svojo nalogo, Mariborčani z nekaj več težavami, toda cilja, uvrstitve v evropske kvalifikacije, še niso dosegli oboji. Na prvoligaški fronti je najpomembnejša prav bitka za Evropo, potem ko so Celjani razred zase in bodo igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov. Sobotna poraženca nista bila konkurenčna, Radomljani tudi zaradi drugih tekmovalnih okoliščin, Ajdovci pa se borijo za obstanek.

Tudi v Domžalah so Koprčani potrdili odlično formo in uglašenost, čeprav je trener Radomelj Jugoslav Trenčovski iz taktičnih in upravičenih razlogov proti razpoloženim tekmecem zoperstavil »rezervno« enajsterico. Radomljani so prvenstveno nalogo že opravili z obstankom, v sredo pa jih čaka polfinalna tekma v pokalnem tekmovanju, ki najbolj meša štrene kandidatom za Evropo, med katerimi sta tudi Olimpija in še vedno na dveh frontah tekmujoč Bravo. Šiškarji bodo v četrtek igrali polfinale, tekmeci pa bodo isti, kot včeraj v ligi, Kidričani.

Koprčani so pred finišem sezone, ne glede na nemočne Radomljane, v silovitem zaletu in so edini konkurenčni Celjanom. S tako razigranim in motiviranim Josipom Iličićem, ki je proti Radomljanom dosegel enega od svojih najbolj nenavadnih golov – domači vratar Samo Pridigar je poskušal s podajo, a je žoga zadela Iličićev hrbet ter se odbila v vrata –, jim Evropa skoraj ne more uiti. Če bi jim, bi bil čudež.

Za Feđo Dudića in Mariborčane še ni konca nemirnega spanca, v nedeljo jih čaka gostovanje v Ljubljani pri Bravu. FOTO: Aleksander Golob
Prepričljive zmage

Izidi 31. kroga: Koper – Kalcer Radomlje 0:3 (220; Andraž Ruedl 6., Enej Klampfer 33. avt, Josip Iličić 73.), Maribor – Primorje 2:0 (2000; Pijus Širvys 32., El Arbi Soudani 86.), Mura – Celje 0:2 (Žan Karničnik 10., Milot Avdyli 24.), Aluminij – Bravo večerna tekma, Olimpija prosta.

Vrstni red strelcev: 12 – Benjamin Tetteh (Maribor), 11 – Franko Kovačević, 10 – Behar Feta (Aluminij), Jaša Martinčič (Radomlje)...

Pari 32. kroga: Koper – Olimpija (25. t. m.), Primorje – Radomlje, Celje – Aluminij, Bravo – Maribor (vsi 26. t. m.), Mura prosta.

Slo Nogometni Prvaki 2026 FOTO: Gm 
Pod taktirko Zorana Zeljkovića so Koprčani v 20 tekmah osvojili kar 38 točk, v zadnjih štirih 13. »Nismo najbolj sveži, a smo pokazali značaj. Fantom pa sem rekel, da moramo žogo spoštovati. Ko si v formi, napreduješ stopnico za stopnico, padeš pa lahko hitro,« se Zeljković zaveda, kako hitro se lahko vse obrne. Morda že v soboto, ko bo na Bonifiki gostovala Olimpija. Je pa pri Koprčanih razburljiva bitka za najboljšega klubskega strelca. Mladeniča, 22-letni Andraž Ruedl je za las v prednosti z devetimi goli, enega manj sta zabila 19-letni Leo Rimac in enkrat več starejši od Škofjeločana Iličić.

Zmaga za umirjanje napetosti

V Ljudskem vrtu je bila zmaga vijoličnih nujna. Ni pa bila samoumevna. Ajdovci so bili trd oreh in so bili vztrajni, kakovost mariborskih posameznikov pa je bila vendarle odločilna. Benjamin Tetteh je s svojim drugim golom v drugem delu sezone odprl pot do zmage, šele v zadnjih minutah pa jo je potrdil El Arbi Soudani.

Josip Iličić je najprej zgrešil nemogoče, potem pa bil strelec enega najbolj nenavadnih golov v karieri. FOTO: Aleksander Golob
Prva liga Telemach

Celje       30       21       5       4       68

Koper       30       16       7       7       55

Maribor       29       14       8       7       50

Bravo       29       14       5       10       47

Olimpija       29       13       7       9       46

Radomlje       29       10       6       13       36

Aluminij       29       10       5       14       35

Mura       30       6       7       17       25

Primorje       29       6       3       20       21

Domžale       18       3       3       12       12

»Psihološko je bila težka tekma, kar se je videlo v nekaterih delih igre. Tudi navijači so nam sporočili svoje nezadovoljstvo, a se jim lahko zahvalim za podporo. Zmaga je, a velike drame ne bomo delali iz nje,« je ocenil mariborski trener Feđa Dudić. Toda vijolične, ki še čakajo na prvi gol zimske napadalne okrepitve Daria Vizingerja (dosegel ga je, a iz ofsajda), bo v nedeljo izzval boljši tekmec, v tem trenutku v izjemni formi Bravo. »Od jutri se bomo osredotočili nanj. Ima še pokalno tekmo,« je postavil piko na i Dudić.

2. SNL: zmage vodilnih

24. krog: Tabor – Nafta 0:2, Krško Posavje – Brinje Grosuplje 1:2, Gorica – Triglav 0:1, Jesenice – Beltinci Klima Tratnjek 0:2, Krka – Rudar 0:0, Jadran – Bilje 2:2, Dravinja – Slovan; preostali derbiji: Tabor – Beltinci (3. maj), Brinje – Tabor (7. maj), Nafta – Beltinci, Tabor – Triglav (10. maj), Brinje – Nafta (17. maj), Nafta – Triglav (24. maj).

Nafta       24       19       5       0       62

Brinje       24       18       5       1       59

Triglav       24       16       3       5       51

Beltinci       24       14       6       4       48

Tabor       24       14       5       5       47

