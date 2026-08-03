Celje in Maribor v labirintu številnih izzivov

1. SNL

Štajerski nogometni derbi ponudil živahno predstavo. Viole sanjajo o nekdanji ravni, celjski strateg o prihodu Barcelone.

Slovenski nogomet je tudi sredi vročega poletja posebna zgodba. Spremljajo ga vzponi in padci, slednji so zaznamovali prejšnji teden, ko so se trije od štirih naših klubov po hitrem postopku poslovili od Uefinih tekmovanj, prvaki Celjani pa so skozi šivankino uho prilezli do naslednjega evropskega izziva in si vnovič zagotovili jesenski nastop vsaj v konferenčni ligi. Nato pa je 124. štajerski nogometni dvoboj Celje – Maribor sredi vročega poletja, ko je »pol dežele« na Jadranu, lepo napolnil tribune in ponudil zanimivo predstavo brez zmagovalca – 1:1. Več kot 4000 navzočih je poskrbelo za ...