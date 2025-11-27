Celje na Češkem igra četrto tekmo v konferenčni ligi

Letališče Jožeta Pučnika, Brno, Olomouc. To je bila trasa nogometašev Celja in celotne odprave na Češko, kjer bodo drevi ob 18.45 igrali četrto tekmo v konferenčni ligi. Domače moštvo Sigma, četrto na lestvici češkega prvenstva, je po Baniku iz Ostrave že drugi češki tekmec slovenskih pokalnih prvakov v tej evropski sezoni. Preko Banika so se Celjani prebili v KL, preko Sigme si lahko na stežaj odprejo vrata neposredne uvrstitve v osmino finala.

Celjani so z odličnimi predstavami že razvadili svoje navijače in tudi tiste iz drugih koncev Slovenije. Kot da je zmagovanje rutina, kar zanje tudi je, a zaradi izjemne želje in motivov. Trener Albert Riera je dosegel to, kar želijo vsi njegovi kolegi: da ima kadarkoli in kjerkoli maksimalno nabrušeno moštvo. »Zdijo se lačni in motivirani, reprezentančni odmor so izkoristili za odklop od nogometa, potrebovali so nekaj počitka,« je Španec označil »krivca« za vzdrževanje forme in visokega motivacijskega naboja.

Tri zmage v ligaškem delu konferenčne lige so celjskemu klubu že prinesle 1,2 milijona evrov.

Proti tekmecem, ki jim je bliže fizični slog igre kot pa neskončno zadrževanje žoge v nogah, prefinjene poteze in kombinatorika, ne bodo imeli lahke naloge, kvečjemu zelo težko. Domači so bržkone do potankosti analizirali celjske tekme proti Baniku in tudi druge. Zadnja proti Legii bi jim lahko bila celo vzorčna, kako se zoperstaviti Rierovemu odlično naoljenemu stroju, ki pridno polni tudi celjsko blagajno. Tri zmage v ligaškem delu KL so že prinesle 1,2 milijona evrov.

Rdeča nit, ki bo tudi narekovala ritem tekme, je, s kom in kako se pripraviti za tekmo v zimskih razmerah. Morda se bodo temperature spustile pod 0 stopinj Celzija. »Nizka temperatura me ne skrbi,« je zatrdil Španec na celjskem trenerskem stolčku, ki ničesar ne bo prepustil naključju. Celjani, s sedmimi goli tudi najučinkovitejši v KL, lahko že nocoj razrešijo vse neznanke o napredovanju med 24 najboljših, morda pa se tudi povsem približajo neposredni uvrstitvi v osmino finala, torej med osem najboljših, ki se bodo izognili dodatnim kvalifikacijam.