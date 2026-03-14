Celje po vzoru Olimpije: na klop prihaja portugalski trener

Celjski nogometni tabor je po odhodu Alberta Riere izzival nesrečo in jo naposled ujel v obliki visokega poraza (0:4) v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige proti AEK. Povratna bo v četrtek v Atenah. Vodilni v grškem prvenstvu so bili res veliki favoriti, toda upanje, lažno, je bilo. Ligaške tekme so že razkrile, da Ivan Majevski še ni usposobljen za »mehki« prehod v obdobje po Špancu. Celjani so ogrozili tudi naslov državnega prvaka, zato so vodilni možje povlekli pričakovano potezo, ki pa je podobno Olimpijini po Rierovem odhodu. Nedeljski derbi drugega in prvega v 26. krogu 1. SNL na Bonifiki bo vodil 50-letni Portugalec Vitor Campelos. Ta konec tedna je prost Bravo

Koper: Koper – Celje (Rade Obrenović): Kako drago bo stal Celjane ne dovolj premišljen poizkus z Belorusom in zapozneli odziv, bodo že takoj lahko razkrili Koprčani. V tej sezoni še niso bili tako blizu šampionskemu izzivu, kot so lahko po nedeljskih 90 minutah, toda tudi še niso bili v položaju, ko bi vedeli, kako se lahko odzove ranjena »pošast«. Domačega trenerja Zorana Zeljkovića s pomočniki in šefi vred ter prvim dirigentom na igrišču Josipom Iličićem resnično čaka šampionski preizkus. Razpleta z domačo zmago bi se enako veselili tudi v vijoličnem taboru. Celjani imajo le en cilj, preživeti bitko, ki drugim dviguje apetite, ali pa vsem plenilcem v velikem slogu pokazati, da so še vedno št. 1. v Sloveniji. Vse je mogoče, še najmanj pa to, da bi novi trener takoj prevzel vajeti v svoje roke in brez »nasvetov« pripravil in izpeljal tekmo »za vse ali nič«.

Foto: TT/IGD

Domžale: Kalcer Radomlje – Olimpija (Aleksandar Matković): Bolj ali manj so Radomljani simpatični »nepridipravi«. Velikim nagajajo, kar je tudi glavna naloga v prvenstvu, vendar po preboju v pokalni polfinale ni najpomembnejša. Tekmovalni preobrat Radomljanov od bitke za obstanek na začetku sezone do senzacije z lovoriko v vitrini je lahko prednost za zeleno-bele. Čaka pa jih trnova pot do Evrope, še težja kot se zavedajo sami, ali trener brez ideje za ustvarjalno igro Federico Bessone. Tudi če bodo odlični na igrišču, bodo potrebovali zvrhano mero sreče.

Najučinkovitejša Celjana Svit Sešlar in Armandas Kučys sta padla v formi. Foto: Nk Celje

Maribor: Maribor – Mura (Mateo Tozan): Veliki derbi je razkril, da so vijolični lahko šampioni le naključno in predvsem zaradi neumnosti drugih, malo manj zaradi svojih odlik. Toda koga v slovenskem nogometu zanima, na kakšen način si prvak in s kom, v ospredju sta še vedno rezultat in strah pred igro. Razen, če bi bil mariborski trener Feđa Dudić Riera. Vijolični vedo, da je bila točka v Stožicah premalo, zato proti Muri šteje le zmaga. Ne bi smela biti vprašljiva, čeprav je Sobočanom padel s hrbta velik kamen po zmagi v derbiju za obstanek. Bolj kot kdajkoli prej Mariborčani potrebujejo razigranega in učinkovitega Benjamina Tetteha, najdražjega igralca in »bolnika« v 1. SNL. Dario Vizinger, soboška napadalna okrepitev vijoličnih, še do priložnosti težko prihaja. Ne le zaradi sebe!

Vitor Campelos je novi trener Celja. Foto: NK Celje

Ajdovščina: Primorje – Aluminij (Žan Jazbec): Novi rešitelj na trenerskem stolčku Tonči Žlogar je bil takoj postavljen pred dejstvo – »kiksov« ne sme biti več. To je vedel tudi njegov predhodnik Milan Anđelković. V čem se bo razlikoval Žlogar? Kanček več taktičnega pragmatizma bo, sicer pa, če bo tako uspešen, kot je bil v vlogi igralca na zaletu svoje kariere, potem bo Primorje tudi v naslednji sezoni v 1. SNL.