Celje v Bratislavi ostalo neporaženo: odločitev o ligi prvakov pada doma

Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1:1 (1:1) proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Campelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.

Slovaki so povedli v 15. minuti z golom Romana Čerepkaija, v 41. pa je izenačil Milot Avdyli.

Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017/18, s čimer bi tudi v klubsko blagajno kapnilo velikih 18,62 milijona evrov.

Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič.