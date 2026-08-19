Celje v Bratislavi ostalo neporaženo: odločitev o ligi prvakov pada doma

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Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1:1 (1:1) proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorja Campelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.
Slovaki so povedli v 15. minuti z golom Romana Čerepkaija, v 41. pa je izenačil Milot Avdyli.
Celje ima tako lepo priložnost, da si zagotovi ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017/18, s čimer bi tudi v klubsko blagajno kapnilo velikih 18,62 milijona evrov.
Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v evropski ligi, kar bi bilo zanje prav tako prvič.
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