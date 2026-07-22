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OLIMPIJA

Celje, zdaj gre zares: slovenski prvaki nocoj ob 21.00 za ligo prvakov proti Egnatii

Olimpija lani preživela evforijo in pokazala, kako igrati.
Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo želi v ligo prvakov. Foto: Blaž Samec

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo želi v ligo prvakov. Foto: Blaž Samec

Trener Vitor Campelos je videl, kaj zmorejo tekmeci. Foto: Blaž Samec

Trener Vitor Campelos je videl, kaj zmorejo tekmeci. Foto: Blaž Samec

Armandas Kučys in Mario Kvesić sta prvih 90 minut v novi sezoni še spala. Foto: Facebook

Armandas Kučys in Mario Kvesić sta prvih 90 minut v novi sezoni še spala. Foto: Facebook

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo želi v ligo prvakov. Foto: Blaž Samec
Trener Vitor Campelos je videl, kaj zmorejo tekmeci. Foto: Blaž Samec
Armandas Kučys in Mario Kvesić sta prvih 90 minut v novi sezoni še spala. Foto: Facebook
Gorazd Nejedly
 22. 7. 2026 | 07:40
4:17
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Predverje lige prvakov ima slovenski nogometni prvak odprto na stežaj, saj je žreb tekmeca v 3. krogu kvalifikacij Celju namenil zmagovalca dvoboja Ararat – Shamrock Rovers. Celjani, ki so bili med postavljenimi klubi, pa so na včerajšnji poti proti Rogožini v glavnem vrteli »film« s srečnim koncem v dvoboju proti albanskemu prvaku Egnatii. Le prek lanskoletnega nasprotnika Olimpije bo Celjane zapeljala do naslednjega »idealnega« tekmeca, zato je zelo pomembno, da bodo pred bučnimi domačimi navijači že po današnjih prvih 90 minutah bitke, ki se bo začela ob 21. uri pod dirigentsko palico turškega sodnika Atille Karaoğlanoma, jasno in odločno postavili tekmece pred misijo nemogoče.

Trener Vitor Campelos je videl, kaj zmorejo tekmeci. Foto: Blaž Samec
Trener Vitor Campelos je videl, kaj zmorejo tekmeci. Foto: Blaž Samec

Lanskoletna Olimpijina divja tekma s srečnim koncem v podaljšku (4:2), potem ko so zeleno-beli doma igrali brez golov, je bila za Celjane nadvse dobrodošla in poučna. Čeprav moči albanskih šampionov, ki bodo novo sezono začeli z novim trenerjem (Nevil Dede je zamenjal uspešnega Edlirja Tetovo), ni realno mogoče oceniti, ne glede na prepričljivo napredovanje s skupnim izidom 7:2 proti moldavskemu prvaku Petrocubu, se Celjani vlogi favoritov ne morejo izogniti. V vsakem primeru kotirajo višje in po vseh kazalcih ter brez skrajnih spodrsljajev jim napredovanje ne bi smelo uiti iz rok.

Kaj jim prinaša, ni neznanka, še tretjo sezono zapored bi se uvrstili najmanj v konferenčno ligo, ki pa je ... »Naš cilj je liga prvakov,« je že od trenutka, ko sta v vlagateljsko in vodstveno strukturo vstopila rusko-ukrajinski človeški in denarni kapital, pogledoval proti jesenskimi tekmami z največjimi in najboljšimi evropskimi klubi predsednik Valerij Kolotilo. Zanj in tudi za večino nogometašev KL ni več tekmovalen izziv, zgolj tolažilna nagrada.

Evropske kvalifikacije bodo v četrtek igrali še trije klubi in vsi za konferenčno ligo. Pokalni prvak Aluminij se bo po izpadu proti Šerifu v kvalifikacijah za evropsko ligo v 2. kolu kvalifikacij za KL pomeril s Tirano. Prva tekma bo v Ljudskem vrtu. Podprvak Koper bo gostoval na Ferskih otokih pri NSI Runaviku, Bravo pa bo v Stožicah gostil makedonsko Shkëndijo.

Uvodni celjski ligaški spodrsljaj in neodločen izid proti Muri (2:2) je prišel kot naročen in pravočasno za streznitev ter za aktiviranje motivov in ligaških »zaspancev« Armandasa Kučysa, Maria Kvesića, Leonarnta Koutrisa  ... Najmočnejši adut in strelec prvih golov v sezoni 2026/27 Svit Sešlar je bil res precej nejevoljen nad »smešno« predstavo, a je pomagal trenerju Vitorju Campelosu pri vzpostavljanju reda v slačilnici in na igrišču. Kljub vsemu se lahko tolaži: moštvo, kot je Egnatia, je predvidljivo. Igra na pogon evforije, ki je praviloma samomorilska in kratkotrajna. Kot je bila lanska proti Olimpiji. A je treba 20, 30 minut letečih jurišev najprej preživeti. Petrocub jih ni. »Naredil je veliko napak,« je razkril Portugalec, ki si je ogledal povratnih 90 minut tekme s teniškim razpletom in uvidel tekmečeve slabosti in odlike.

Armandas Kučys in Mario Kvesić sta prvih 90 minut v novi sezoni še spala. Foto: Facebook
Armandas Kučys in Mario Kvesić sta prvih 90 minut v novi sezoni še spala. Foto: Facebook

Campelos je priznal, da telesna pripravljenost posameznikov še ni takšna, kot bi morala biti, a pred izpolnjevanjem njegovih taktičnih navodil bo pomembna osredotočenost na cilj. Prva velikih skrbi sicer nima, na voljo ima širok kader, po malem še neuigran, toda brez poškodovanih igralcev. Najmočnejši adut pa so izkušnje, Celjani so na evropskem odru spoštovani tekmec in uvrščeni na 82. mesto Uefine klubske lestvice ter skoraj 200 mest pred Egnatio, ki je 267. Tudi vrednost moštev po Transfermarktu jasno nakazuje, kdo bo v tej bitki plenilec in kdo plen, celjsko je vredno 13,93 milijona evrov, albansko pol manj, 6,80 milijona evrov. Povratna tekma bo v torek v Celju.

V albansko-slovenskih dvobojih v kvalifikacijah za ligo prvakov je sicer izid 1:1. Tirana je leta 2005 izločila Gorico (0:2, 3:0), Domžale pa leta 2007 Tirano (1:0, 2:1).

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