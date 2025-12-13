Celjski nogometaši doživeli najhujši poraz v zgodovini

Na Kvarnerju je vodilno moštvo slovenskega nogometnega prvenstva Celje z 0:3 doživelo najhujši poraz v sezoni. Druga zaporedna »ničla« v konferenčni ligi po porazu v Olomoucu (1:2) ni ogrozila napredovanja Celja v izločilni del tekmovanja, vendar je otežila pot do glavnega cilja, neposredne poti v osmino finala, kamor se bo uvrstilo osem najboljših. Vodilna Strasbourg (13) in Šahtar (12) sta se že uvrstila, za zadnjih šest prostih mest pa se bo glede na točke potegovalo še 11 moštev, med njimi tudi Celje. V odločilnem zadnjem kolu KL bodo Celjani gostili Shelbourne, 34. na lestvici z eno samo točko.

7 tekem od 33. v vseh tekmovanih v tej sezoni so izgubili Celjani.

Visok poraz je bil previsok, a realen. Ker Celjani niso izkoristili uro dolgega obdobja premoči, so bili kaznovani. Tretji gol so prejeli že z igralcem manj po izključitvi Artemijusa Tutyškinasa. Trener Albert Riera ni bil jezen, nasmejan pa tudi ne. Znova je izgubil dvoboj proti Victorju Sanchezu (njuna bilanca je 6 tekem, zmaga, neodločena izida in trije porazi), zdaj trenerju Rijeke, v minuli sezoni pa Olimpije. Izkušenejši Madridčan je uporabil že znan recept, prepustil je pobudo Celjanom, ko so se »izpuhteli«, so Rečani izkoristili padec zbranosti in zadali smrtni udarec. Celjani so v 33. tekmi v vseh tekmovanjih v tej sezoni izgubili sedem tekem.

Riera odgovoril Mijatoviću Potem ko je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović rekel, da Albert Riera ne more biti selektor z dvojno vlogo, je Španec odgovoril. »V številnih državah želijo nekoga iz lokalnega okolja. Vzeti tujca je zahtevna odločitev, in to razumem. A nočem biti vpleten v to debato. Če nisem pravi, to zame ne bo težava. Ampak če o tem govorim, sem 100-odstotno predan in ne 90-odstotno,« je povedal in dodal, da boljšega trenutka za dve službi hkrati ni. »Bo mar bolje, če bom v Nemčiji? Ne bi bilo isto. Zdaj 'voham' igralce, sem z njimi. Osem, devet igralcev iz tega bazena dela z mano.«

»Prva gola smo prejeli ob prekinitvah. Ne gre zgolj za postavljanje, temveč tudi za vedenje,« je »odkril« glavni razlog za drugi poraz v tem tekmovanju Majorčan. Utrujenost in poškodbe tudi sodijo v paket razlogov za neuspeh, največji pa je bil ta, da je bila Rijeka tekmovalnejša in po Sanchezovo pragmatična, takšna kot je bila Olimpija pod njegovo taktirko. »Igrali smo na način, ki nam je prinesel zmago. Vpijali smo celjski pritisk in trpeli. Celjani si vselej pripravijo veliko priložnosti, mi smo jih ustavili. V obrambi smo igrali dobro, to je bila osnova za zmago,« je svojo oceno predstavil Sanchez.

Shelbourne je trdoživ, a še ni zabil gola

Dolga in naporna sezona je pri Celjanih pustila posledice, po malem so že »na aparatih«. Toda tudi Rijeka ni več moštvo z začetka sezone, ko ji ni šlo. Sanchez jo je dvignil, v zadnjem mesecu je na domači fronti s petardo odpihnila Hajduk, v Zagrebu pa nesrečno tesno izgubila zaradi sodniških napak.

Konferenčna liga Strasbourg 5 4 1 8:4 13 Šahtar 5 4 0 1 10:5 12 Raków 5 3 2 0 8:2 11 AEK Atene 5 3 1 11:5 10 Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10 Sparta 5 3 1 1 7:3 10 R. Vallecano 5 3 1 1 10:7 10 Mainz 5 3 1 1 5:3 10 C. Palace 5 3 0 2 9:4 9 AEK Larnaca 5 2 3 0 6:1 9 Fiorentina 5 3 0 2 8:4 9 Celje 5 3 0 2 8:7 9 AZ 5 3 0 2 7:7 9

Celjani ostajajo v igri za uvrstitev med najboljših osem, toda odvisni so tudi od drugih. Najprej morajo v zadnjem kolu premagati Shelbourne, potem pa upati, da jim bodo šli na roke tudi izidi na drugih tekmah, na katerih bodo uvrstitev med osem lovili še največji celjski tekmeci. Irski tekmeci za trenutno neoptimalne Celjane ne bodo tako lahek zalogaj, kot se zdi. Čeprav so v 6. kolu izgubili proti angleškemu Crystal Palacu z 0:3, so bili v prejšnjih tekmah trdovratni tekmeci, ki pa kot edini v KL niso dosegli gola.

Albert Riera (levo) in njegovi nogometaši komaj čakajo na konec sezon. FOTO: Blaž Samec