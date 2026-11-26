Izbranci Zorana Zeljkovića so pred obračunom v Budimpešti na ne povsem polnem stadionu s kapaciteto 22.000 gledalcev vlogo favorita prepustili domačemu Ferencvarosu, a hkrati verjeli, da je 36-kratni madžarski prvak premagljiv. Večji del tekme je bil slednji sicer konkretnejši v napadu (28:7 v strelih), toda Žan-Luk Leban in obramba pred njim sta dobro opravljala svoje delo in poskrbela za novo točko svoje ekipe. Madžarska zasedba je po štirih zmagah prvič oddala točke tekmecu v tem tekmovanju.

Celje je pred tem izgubilo proti Bayerju in Omonii, remiziralo s Salzburgom ter premagalo graški Sturm. Do konca ligaškega dela slovenskega prvaka čakajo še domača tekma z Olympiakosom 10. decembra, gostovanje pri Ararat-Armenii 21. januarja in domači obračun z Nec Nijmegenom 28. januarja.

Celjski vratar Leban je imel že v uvodu tekme, ki sta si jo v živo ogledala tudi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, nekaj dela, posebej pa se je izkazal v deseti minuti, ko je iz bližine iz prve poskusil Kristoffer Zachariassen. Po hitro izgubljeni žogi slovenskega prvaka so Madžari zagrozili tudi v 14. minuti, Daniel Arzani pa je bil na srečo gostov premalo natančen z roba kazenskega prostora.

Terenska pobuda je bila v zadnjih 15 minutah polčasa spet na strani Ferencvarosa, ki ima skoraj 25 milijonov evrov vrednejšo ekipo od Celja, Leban pa je znova dobro posredoval v 32. minuti po novem Arzanijevem strelu. V 38. minuti so imeli domačini novo lepo priložnost, a zgrešili v bližini vrat, tudi v 43. je bilo še dvakrat nevarno, Celjani, ki so le poredko prišli do kakšne obetavne akcije, pa so do glavnega odmora zadržali nedotaknjeno mrežo.

Celjani zdržali pritisk domače zasedbe

Tako je ostalo tudi v uvodu drugega polčasa, ko so Madžari nadaljevali pritisk, nanizali nekaj novih nevarnih akcij, vendar so bili celjski branilci pravočasni z bloki. Po slabi uri igre je Blaž Kramer na drugi strani zgrešil cilj, kmalu zatem ga je zamenjal Armandas Kučys. Vmes so domači izvedli novo nevarno akcijo, Lenny Joseph je celo zadel vratnico, v primeru zadetka pa ta bržčas ne bi obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Celjani so zdržali tudi nov pritisk domače zasedbe, ki je ogromno streljala, večina žog pa je končala v bloku celjske obrambe. V 77. minuti pa so prav gosti izpeljali zanje dotlej najlepšo akcijo, ki jo je končal Veton Tusha s strelom z roba kazenskega prostora, domači vratar Adam Varga pa je bil na mestu. V teh trenutkih so Celjani kar dobro nadzorovali potek obračuna, je pa moral Leban znova posredovati ob koncu rednega dela, ko je bil neoviran pri strelu Jonathan Levi.