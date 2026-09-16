Celjski nogometaši zgodovinski prvi nastop v evropski ligi začeli s porazom

Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusnu izgubili proti Bayerju z 0:2 (0:1). Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem.

Celjani, pri katerih je manjkal kaznovani Andrej Kotnik, so pri favoriziranih lekarnarjih kar pričakovano vpisali prvi poraz v tekmovanju. Skoraj pol milijarde evrov vredna nemška zasedba je prevladovala v prvem polčasu in ga dobila z avtogolom Svita Sešlarja, v drugem pa dokončala delo, čeprav je bil v celjskih vratih razpoložen Žan-Luk Leban.

Skupaj v tem tekmovanju nastopa 36 ekip. Najboljših osem moštev se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Nadaljnjih 16 se bo med sabo po koncu ligaškega dela pomerilo v play-offu oziroma v šestnajstini finala. Najslabših 12 ekip bo zaključilo tekmovanje.

V evropski ligi Celje, ki je imelo dve izraziti priložnosti na tekmi, pozneje čakajo Salzburg doma, gostovanji pri Sturmu Jona Gorenca Stankovića in Ferencvarosu, domač obračun z Olympiakosom, gostujoča tekma z Araratom in domača z NEC Nijmegenom.

FOTO: Thilo Schmuelgen Reuters

Zeljković je proti Bayerju nekoliko premešal začetno enajsterico, predvsem v zvezni vrsti, kjer je priložnost dobil tudi novinec Luka Vešner Tičić.

Nemci so bili nevarnejši že od začetka in v 12. minuti prek Roberta Andricha zadeli vratnico. Tri minute pozneje so povedli, ko je po podaji Aleixa Garcie Sešlar nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo. Celje je prvo večjo priložnost zapravilo v 31. minuti, ko Benjamin Verbič ni uspel premagati Marka Flekkna. Do odmora sta imeli obe ekipi še po eno lepo priložnost, vendar sta se izkazala vratarja.

V drugem polčasu je bilo dogajanje mirnejše. Leban je večkrat dobro posredoval, v 74. minuti pa je po strelu Afonsa Moreire žogo odbil v prečko. Po naslednjem kotu je Facundo Medina z volejem postavil končni izid.