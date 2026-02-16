Celjskih pet golov za mirno pot v Prištino

NOGOMET

V 22. krogu 1. SNL je Celje v drugem polčasu strlo Muro. Naivni Prekmurci tekmo končali z devetimi nogometaši.

Vodilni v 1. SNL Celjani si v 22. krogu po pričakovanjih niso privoščili spodrsljaja pred četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige v Prištini. Visoko so premagali (5:1) nespretne in naivne Sobočane, toda z igro niso navdušili. Od 45. minute so celjski nogometaši imeli igralca več, od 80. kar dva. Celjskih golov za 15. prvenstveno zmago bi lahko bilo še več, enega je razveljavil VAR zaradi ofsajda, enega pa je zapravil Svit Sešlar. Njegov prvi kazenski strel je mladi soboški vratar Nejc Dermastia ubranil, drugega je celjski virtuoz v gol ...