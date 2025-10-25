Čudežni Luka Dončić dosegel 49 točk (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z Los Angeles Lakers doma gostil Minnesoto Timberwolves in slavil prvo zmago v novi sezoni s 128:110. Dončić, ki je postal četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki je na zaporednih uvodnih tekmah dosegel več kot 40 točk, je bil tokrat prvi strelec večera z 49 točkami.

Dončić je dan po porazu proti Golden Statu na uvodni tekmi sezone, ko je dosegel 43 točk , svoj izkupiček še izboljšal. Proti volkovom je dosegel še svoj najvišji zbir v dresu Lakers doslej, saj je za 49 točk zadel 14 od 23 metov, od tega pet trojk, dodal pa je še 11 skokov in osem podaj.

Slovenski superzvezdnik je zadel tudi 16 od 19 prostih metov, a je zgrešil zadnja dva poskusa iz igre in pozni prosti met ter tako za las zaostal za svojo osmo tekmo v karieri, v kateri bi dosegel 50 točk. Poleg njega so doslej v zgodovini prvenstva NBA na uvodnih dveh tekmah presegli 40 točk le še legendarni Michael Jordan, Wilt Chamberlain in Anthony Davis.

Dončić si je na uvodni tekmi jezernikov lažje poškodoval dimlje, so zapisali pri ESPN, v uvodnih trenutkih proti Minnesoti pa si je poškodoval levo roko, ki jo je večkrat prijel in se sklanjal zaradi bolečin. Kljub temu je slovenski as v prvi četrtini dosegel 23 točk s štirimi trojkami, s čimer se je izenačil s Kobejem Bryantom in Kylom Kuzmo v najbolj uspešni otvoritveni četrtini Lakers v zadnjih 30 letih. Dončić je do polčasa dosegel 32 točk, v začetku četrte četrtine pa je dodal še sedem hitrih točk, ko so Lakers povedli za 20 točk. Austin Reaves je k zmagi dodal 25 točk, 11 podaj in sedem skokov, medtem ko je Rui Hachimura dosegel 23, Deandre Ayton pa 15 točk. LeBron James je tekmo spremljal s klopi, oblečen v dres Arizona Wildcats svojega mlajšega sina Brycea Jamesa. Najboljši strelec v zgodovini lige NBA bo zaradi išiasa s parketa odsoten vsaj do sredine novembra. Za Minnesoto je Anthony Edwards tokrat dosegel 31 točk, Julius Randle pa 26, vendar volkovi v ponovitvi lanskega prvega kroga končnice, ki so jo dobili v petih tekmah, niso znali zaustaviti naleta Dončića in soigralcev.

Naslednja tekma jezernike čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri Sacramentu.