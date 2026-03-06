  • Delo d.o.o.
BIATLON

Daleč najboljša uvrstitev v sezoni za Jakova Faka: »Naredil je vse, kot je treba. Vrhunski rezultat«

Zadel je vseh 20 tarč in na koncu zasedel sedmo mesto.
Nad nastopom Jakova Faka je bil navdušen tudi njegov trener. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Nad nastopom Jakova Faka je bil navdušen tudi njegov trener. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
STA, B. K. P.
 6. 3. 2026 | 21:14
2:53
A+A-

Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s posamično 20-kilometrsko tekmo za svetovni pokal. Za izid sezone je s sedmim mestom poskrbel Jakov Fak, ki je zadel vseh 20 tarč. Še bolje mu je kazalo po zadnjem streljanju, ko je bil peti. Zmage se je veselil mladi Francoz Eric Perrot, srebrn na tej razdalji na olimpijskih igrah v Anterselvi, ki je tokrat za 29,9 sekunde ugnal dobitnika petih olimpijskih odličij Sturlo Holma Laegreida in njegovega rojaka Vetleja Sjaastada Christiansena. Tako kot četrtouvrščeni Italijan Lukas Hofer so vsi zadeli vseh 20 tarč. Perrot je dosegel četrto zmago v sezoni in naredil nov korak k osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala, danes si je priboril mali globus za zmago v seštevku individualnih tekem. Pred Italijanom Tommasom Giacomelom, ki je zaradi bolezni sezono že zaključil, ima 127 točk prednosti, pred Švedom Sebastianom Samuelssonom pa že 227. 

Fak je dosegel daleč najboljšo uvrstitev v sezoni in si zagotovil tudi nedeljski nastop na tekmi s skupinskim startom. Na olimpijskih igrah je bil najvišje na 14. mestu na zasledovanju, v svetovnem pokalu pa 18. prav tako v zasledovanje v Östersundu. »S strelskim nastopom sem lahko zadovoljen, žal pa tekaško nisem bil dovolj dober za boljšo uvrstitev. Predvsem v zadnjem krogu sem izgubil preveč in to me jezi. Želim si, da bi jutri v štafeti nastopil še bolje,« je bil vnovič samokritičen 38-letni Fak. S 23. mestom je do dosežka sezone prišel tudi Anton Vidmar, ki pa je imel ob enem zgrešenem strelu tudi nekaj sreče, saj je za zmagovalcem zaostal kar 4:22 minute. »Na progi se nisem počutil najbolje, zato sem se bolj posvetil streljanju, ki je bilo danes zelo pomembno. Ta del je bil na dobrem nivoju. Tekaško je bilo malce slabše, a to lahko še dvignem do konca sezone,« je bil delno zadovoljen tudi Vidmar, ki je druga rezerva za nedeljski nastop. Točko je osvojil tudi Miha Dovžan na 40. mestu, Lovro Planko je bil 41., Matic Repnik pa 94.

»Jakov Fak je nazaj. Naredil je vse, kot je treba. Vrhunski rezultat. Enako velja za Tonija Vidmarja. V točkah tudi Miha Dovžan, žal pa jih je zgrešil Lovro Planko. Če bi bili vsi štirje v točkah, bi dan ocenili kot perfekten, tako pa vseeno zelo dober. Matic pa je za svoj tek zgrešil prevečkrat in je bil pri repu uvrščenih,« pa je prvo poolimpijsko tekmo pokomentiral trener Janez Marič.

biatlonJakov Faktekmovanje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ženski dan

O tem, kaj vse ženske čaka doma ...
Marko Kočevar6. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Osmi marec je dan, ki pripada zmagovalkam

Slovenke 8. marec praznujejo že 115 let - danes jih je več kot moških, živijo dlje in so vse bolj izobražene.
Bojan Budja6. 3. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Slovenija
PRED VOLITVAMI

Predstavniki strank na soočenju o varnosti, Šutarjev zakon še vedno buri duhove

Mnenja so soočili predstavniki osmih strank, ki jim javnomnenjske raziskave obljubljajo uvrstitev v parlament.
6. 3. 2026 | 22:17
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Sodišče zapečatilo Lazarjevo usodo: zadavil je svoje dekle in ob truplu živel dva dni

Tožilstvo je zanj predlagalo skoraj najvišjo možno kazen za uboj.
Boštjan Celec6. 3. 2026 | 22:01
21:50
Lifestyle  |  Stil
MILENA SVETUJE

Poštar mu je prinesel škatlo, v kateri je bil kaktus zelo zgovorne oblike

Pisala nam je bralka, ki je po ločitvi šla z dežja pod kap
Milena Miklavčič6. 3. 2026 | 21:50
21:40
Šport  |  Športni trači
ŠPORT IN VOJNA

Brez milosti! Iranske nogometašice zdaj razglasili za izdajalke, grozi jima smrtna kazen (VIDEO)

Tihi protest proti režimu, ki jih lahko stane življenja.
6. 3. 2026 | 21:40

