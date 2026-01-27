Dan D za slovenski šport! Hrvatom gori pod nogami, Srbi udarili: »Nekaterih stvari se ne da natrenirati«

Danes ob 18.00 v Malmöju na Švedskem ne bo prostora za izgovore. Slovenija in Hrvaška igrata tekmo, ki lahko odpre vrata polfinala evropskega prvenstva – ali pa jih dokončno zapre. Pri južnih sosedih je čutiti posebno napetost: priznavajo, da njihova usoda ni več povsem v njihovih rokah, a hkrati ponavljajo, da se »ne mislijo predati« in da se bodo »borili do konca«. »Na žalost ne odločamo več sami o sebi,« obupano pišejo hrvaški mediji.

Hrvaški pogled na obračun je skoraj filmski: govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo – in hkrati upati na drugačen rezultat. V isti sapi pa poudarjajo, da jim Slovenci ne delujejo nič kaj “zdesetkani”: prišli so brez polovice reprezentance, pa so vseeno zmagovali, prenašali točke in si z zmago proti Madžarski dali krila.

»Med pripravami nismo veliko jamrali in tudi zdaj ne bomo,« pravi Zorman.

Na drugi strani je Uroš Zorman javno ostal zvest svoji liniji: brez tarnanja in velikih besed. Po Madžarski je poudaril, da fantje »na terenu puščajo srce«, zdaj pa le še dodal, da je prihajajoča tekma posebna, toda čustva ne smejo uiti iz rok, ker se lahko hitro obrnejo proti tebi. Slovenija za polfinale potrebuje dve zmagi, danes proti Hrvaški in v sredo še proti Islandiji, pri tem pa se selektor ni mogel povsem ugrizniti v jezik niti pri sporedu: odločilni tekmi v manj kot 24 urah sta zanj še en dokaz, kako zna rokomet sam sebi nastavljati pasti.

Medtem pa so iz Srbije prišli skoraj nepričakovani “slavospevi” predvsem na račun Blaža Janca. Srbski rokometni novinar Žika Bogdanović je zapisal: »Ne lažite otrokom, da bodo kot Blaž Janc, če bodo le dovolj pridni, ker ne bodo,« ker nekatere stvari, kot je namignil, preprosto prinesemo s seboj na svet.