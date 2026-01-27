  • Delo d.o.o.
ROKOMET

Dan D za slovenski šport! Hrvatom gori pod nogami, Srbi udarili: »Nekaterih stvari se ne da natrenirati«

Hrvati govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo ...
FOTO: Aljaz Mocnik
FOTO: Aljaz Mocnik
N. P.
 27. 1. 2026 | 11:15
2:11
A+A-

Danes ob 18.00 v Malmöju na Švedskem ne bo prostora za izgovore. Slovenija in Hrvaška igrata tekmo, ki lahko odpre vrata polfinala evropskega prvenstva – ali pa jih dokončno zapre. Pri južnih sosedih je čutiti posebno napetost: priznavajo, da njihova usoda ni več povsem v njihovih rokah, a hkrati ponavljajo, da se »ne mislijo predati« in da se bodo »borili do konca«. »Na žalost ne odločamo več sami o sebi,« obupano pišejo hrvaški mediji.

Hrvaški pogled na obračun je skoraj filmski: govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo – in hkrati upati na drugačen rezultat. V isti sapi pa poudarjajo, da jim Slovenci ne delujejo nič kaj “zdesetkani”: prišli so brez polovice reprezentance, pa so vseeno zmagovali, prenašali točke in si z zmago proti Madžarski dali krila.

»Med pripravami nismo veliko jamrali in tudi zdaj ne bomo,« pravi Zorman.

Na drugi strani je Uroš Zorman javno ostal zvest svoji liniji: brez tarnanja in velikih besed. Po Madžarski je poudaril, da fantje »na terenu puščajo srce«, zdaj pa le še dodal, da je prihajajoča tekma posebna, toda čustva ne smejo uiti iz rok, ker se lahko hitro obrnejo proti tebi. Slovenija za polfinale potrebuje dve zmagi, danes proti Hrvaški in v sredo še proti Islandiji, pri tem pa se selektor ni mogel povsem ugrizniti v jezik niti pri sporedu: odločilni tekmi v manj kot 24 urah sta zanj še en dokaz, kako zna rokomet sam sebi nastavljati pasti.

Medtem pa so iz Srbije prišli skoraj nepričakovani “slavospevi” predvsem na račun Blaža Janca. Srbski rokometni novinar Žika Bogdanović je zapisal: »Ne lažite otrokom, da bodo kot Blaž Janc, če bodo le dovolj pridni, ker ne bodo,« ker nekatere stvari, kot je namignil, preprosto prinesemo s seboj na svet. 

rokometHrvaškaSlovenijaBlaž JancUroš Zormanrokometna reprezentancaevropsko prvenstvoEP v rokometu
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
