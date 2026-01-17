Dan v znamenju družine Prevc! Po Domnovi zmagi do svoje 165. še Nika (VIDEO)

Nika Prevc je z novo zmago na prizorišču olimpijskih iger 2022 v Zhangjiakouju dosegla 165. slovensko slavje v svetovnem pokalu. Obenem je bila to njena šesta zaporedna zmaga, enajsta v sezoni, skupno pa že 33. v karieri. Organizatorjem na Kitajskem je danes močno nagajalo vreme, zaradi težav z vetrom so odpadle že kvalifikacije, na koncu pa je o zmagi odločila le ena, maratonska serija. Prevc je zanesljivo zmagala s 16,1 točke prednosti pred Norvežanko Anno Stroem na drugem mestu, tretja je bila Japonka Nozomi Maruyama, ki je zaostala za 18,9 točke.

»Mraz pomaga, da ne razmišljam preveč o skokih, to pa pripomore, da ostanem osredotočena na svoje delo. Zdaj se veselim velike skakalnice v Sapporu in selitve na Japonsko,« je v prvi izjavi za organizatorje dejala Prevc. Do točk sta prišli tudi preostali Slovenki, Maja Kovačič je bila 20., Katra Komar pa 21. Nika Vodan je v Aziji zbolela, zato na tekmah ni nastopila. Svetovni pokal za skakalke se bo prihodnji teden nadaljeval na Japonskem, ko se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek.

Na isti dan, le nekaj ur prej je Domen Prevc z zanesljivo zmago v japonskem Saporu števec slovenskih zmag pomaknil na 164. To je bila za vodilnega skakalca olimpijske zime osma zmaga v sezoni in 17. v karieri, s katero je slavil 100. jubilej za moške skoke.