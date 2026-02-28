Danes je dan družine Prevc! Po Domnu je zmagala še Nika

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (258,6 točke) je zmagovalka tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu. V napetem dvoboju je za tri točke ugnala domačinko Liso Eder, vse ostale pa so zaostale več kot 20 točk.

Prevc je bila že po prvi seriji tri točke pred današnjo najbližjo zasledovalko Eder. Obe sta skočili 89 metrov. Skoraj identično predstavo sta ponovili tudi v drugo, ko je Eder rokavico slovenski tekmici vrgla z 89,5 m dolgim skokom. Slovenska zvezdnica, dobitnica treh olimpijskih kolajn v Predazzu, ji je odgovorila z 89 metri in s povsem enakim izkupičkom v drugi seriji ohranila tri točke naskoka za novo, že 36. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (238,3).

Nika Vodan osma

Od Slovenk je do točk prišla še Nika Vodan, ki je bila osma. V drugi seriji je pridobila dve mesti in ohranila mesto v najboljši deseterici tudi v skupnem seštevku. Brez finala so ostale Katra Komar (91,1) na 32., Taja Bodlaj (89,7) na 33. in Jerica Jesenko (84,9) na 38. mestu. Že v kvalifikacijah je pred tem obstala Nina Kontrec. Po 14. zmagi v sezoni ima Prevc v skupnem seštevku pred Japonko Nozomi Maruyama zdaj 566 točk naskoka. Do konca je ostalo še osem posamičnih tekem, vključno z nedeljsko v Hinzenbachu.