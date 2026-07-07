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SP V NOGOMETU 2026

Messi vs. Salah! Argentinec zadel na zadnjih osmih tekmah

Danes na SP Argentina – Egipt in Švica – Kolumbija.
Lionel Messi je na zadnjih osmih tekmah SP dosegel vsaj en gol. FOTO: Paul Childs/Reuters
Lionel Messi je na zadnjih osmih tekmah SP dosegel vsaj en gol. FOTO: Paul Childs/Reuters
Peter Zalokar
 7. 7. 2026 | 07:35
3:14
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Nocoj okrog polnoči bosta znana še zadnja udeleženca četrtfinala svetovnega prvenstva. Če je Kolumbija rahel favorit zadnje tekme osmine finala v Vancouvru proti Švici (kvota 1,66 proti 2,2), pa bi bil uspeh Egipta proti branilki naslova Argentini podobna senzacija, kakršno je uprizoril Paragvaj proti Nemčiji. Gavči Lionela Messija imajo na stavnicah kvoto za napredovanje 1,14, faraoni Mohameda Salaha 5,5. Toda žoga je okrogla in v Atlanti se nam obeta spektakel, Egipt, 24. na lestvici Fife, pa je vendarle uglednejši tekmec od Zelenortskih otokov (64.).

20 GOLOV JE NA svetovnih prvenstvih že dosegel Lionel Messi.

Tako Argentina kot Egipt sta imela le malo časa za regeneracijo. Prva je v petek šele po podaljšku s 3:2 izločila debitante z Zelenortskih otokov, medtem ko so Afričani proti Avstraliji po 120 minutah igre zmagali šele po izvajanju enajstmetrovk s 4:2. Hiter ritem tekmovanja je sprožil skrb pri obeh reprezentancah, zlasti pri Argentini, ki je prvič pokazala znake ranljivosti. Po sprehodu skozi skupinski del so se igralci Lionela Scalonija proti Zelenortskim otokom mučili in tekmecem niso mogli vsiliti svojega ritma igre. Nahuel Molina, Enzo Fernandez in Facundo Medina pa sploh niso mogli dokončati regeneracijskega treninga. »Zdaj me skrbi to, da imamo le štiri dni za počitek, potovanje, pri številnih igralcih so se pojavljali krči, zdaj pa igraš proti Egiptu, ki je prav tako zelo fizično močna ekipa. Mislim, da ima v napadu nekaj več kakovosti kot Zelenortski otoki,« opozarja nekdanji argentinski napadalec Sergio Agüero.

Vročina velika ovira

Messi, ki je dosegel že svoj 20. gol na mundialih (zadel je osemkrat zapored) in ima na večni lestvici prednost enega pred Kylianom Mbappejem, je priznal, da je utrujen, kar ni presenetljivo, saj ima 39 let, vročina v Miamiju pa je bila neznosna. Podobna bo verjetno v še eni južni zvezdni državi Georgii, vremenska napoved za tekmo, ki se bo začela točno opoldne po lokalnem času, pravi 32 stopinj Celzija in visoka vlažnost.

Vročine so vsekakor bolj vajeni Egipčani. Ti bodo črpali samozavest iz načina, na katerega so Zelenortski otoki spravljali v težave Južnoameričane. Severnofričani stavijo na obrambno organiziranost, glavno nevarnost za vratarja Emiliana Martineza bosta predstavljala Mohamed Salah, zdaj že bivši igralec Liverpoola, in Omar Marmoush iz Manchester Cityja. Salah, Egiptovski kralj (zadel je odločilno panenko) je imel še nekaj časa za okrevanje po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere se je proti Avstraliji izogibal svojim znamenitim sprintom po desnem krilu. Egipt se je prvič po 92 letih uvrstil med 16 najboljših, Argentina pa želi postati prva, ki bi ubranila lovoriko po Braziliji leta 1974. »To bo zelo težka tekma. Na tej ravni so vse reprezentance zelo dobre in fizično močne,« se zaveda zvezni igralec Leandro Paredes.

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