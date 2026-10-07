Danes popoldan vsi v Šenčur stiskat pesti za Primoža Rogliča

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Ob 16.15 se v Šenčurju začenja sklepno dejanje evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, kjer bodo vse oči uprte v našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. Kolesarji se bodo v 22 kilometrov dolg boj za zmago podali iz Šenčurja, trasa današnjega kronometra pa bo enaka kot trasa cestne dirke. Roglič bo na vrsto prišel ob 16.54, štiri minute pred njim bo štartal še en slovenski predstavnik Jan Tratnik.
Cesta se bo najprej blago vzpenjala do kratkega vzpona v Olševku, v Tupaličah pa se bo za ostrim zavojem desno začel vzpon na Možjanco. Na vrhu ozka cesta sledi valovitemu terenu do Štefanje vasi in ne dovoljuje počitka vse do tehničnega spusta do spodnje žičnice na Krvavec. Po ozki dolini bodo do Cerkelj na Gorenjskem kolesarji razvili izredno visoke hitrosti. Sledi zaključnih sedem kilometrov po ravnini.
Osrednje zbirališče navijačev bo uradna navijaška cona na Pipanovi cesti. Dirke bo mogoče spremljati v živo na velikem LED zaslonu, sporočajo organizatorji. Pripravljenih je seveda še več navijaških con z velikimi zasloni, med njimi v Olševku. Ob tem organizatorji obiskovalce pozivajo še k upoštevanju navijaškega bontona: »Kolesarji vozijo z visokimi hitrostmi in potrebujejo dovolj prostora. Ostanite za robom cestišča in ne stopajte na traso, tudi ko se približujejo počasneje. Tek ob tekmovalcih, dotikanje ali spremljanje s kolesom lahko ogrozi njihovo in vašo varnost. Navijajte glasno, spoštljivo in športno. Vsak kolesar si zasluži podporo navijačev in varno okolje za tekmovanje. Nasmeh, športno navijanje in gostoljubnost so najboljši način, da vsem gostom pokažemo, zakaj je Slovenija odlična gostiteljica.«