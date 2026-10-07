Danes popoldan vsi v Šenčur stiskat pesti za Primoža Rogliča

Ob 16.15 se v Šenčurju začenja sklepno dejanje evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, kjer bodo vse oči uprte v našega kolesarskega asa Primoža Rogliča. Kolesarji se bodo v 22 kilometrov dolg boj za zmago podali iz Šenčurja, trasa današnjega kronometra pa bo enaka kot trasa cestne dirke. Roglič bo na vrsto prišel ob 16.54, štiri minute pred njim bo štartal še en slovenski predstavnik Jan Tratnik.

Cesta se bo najprej blago vzpenjala do kratkega vzpona v Olševku, v Tupaličah pa se bo za ostrim zavojem desno začel vzpon na Možjanco. Na vrhu ozka cesta sledi valovitemu terenu do Štefanje vasi in ne dovoljuje počitka vse do tehničnega spusta do spodnje žičnice na Krvavec. Po ozki dolini bodo do Cerkelj na Gorenjskem kolesarji razvili izredno visoke hitrosti. Sledi zaključnih sedem kilometrov po ravnini.

FOTO: Jure Makovec/Afp

Navijaške cone

Dvokilometrski vzpon na Možjanco z 10-odstotnim povprečnim naklonom bo gotovo povzročal veliko težav specialistom za vožnjo na čas, kakršen je. Med 44 kolesarji na startu, med katerimi ne bo štirikratnega svetovnega prvaka, je Švicar ob Rogliču najbolj uveljavljeno kronometrsko ime, navsezadnje je dvakratni evropski prvak iz let 2020 in 2021. Rogliča je premagal tudi na nedavni Vuelti, slavil je zmago v kronometru v 18. etapi, v kateri je Roglič na povsem ravninski preizkušnji za njim na 4. mestu zaostal 18 sekund. Slovenski šampion si bo bržkone na Možjanci prikolesaril precej večjo prednost in mnogi zato verjamejo, da bo prav Roglič postal evropski prvak.

Osrednje zbirališče navijačev bo uradna navijaška cona na Pipanovi cesti. Dirke bo mogoče spremljati v živo na velikem LED zaslonu, sporočajo organizatorji. Pripravljenih je seveda še več navijaških con z velikimi zasloni, med njimi v Olševku. Ob tem organizatorji obiskovalce pozivajo še k upoštevanju navijaškega bontona: »Kolesarji vozijo z visokimi hitrostmi in potrebujejo dovolj prostora. Ostanite za robom cestišča in ne stopajte na traso, tudi ko se približujejo počasneje. Tek ob tekmovalcih, dotikanje ali spremljanje s kolesom lahko ogrozi njihovo in vašo varnost. Navijajte glasno, spoštljivo in športno. Vsak kolesar si zasluži podporo navijačev in varno okolje za tekmovanje. Nasmeh, športno navijanje in gostoljubnost so najboljši način, da vsem gostom pokažemo, zakaj je Slovenija odlična gostiteljica.«