Danes prvi pokalni četrtfinalni tekmi v Dekanih in Grosupljem

Pogledi so že usmerjeni v nedeljski veliki derbi 25. kroga 1. SNL v Stožicah, toda nogometna tekma leta, ki lahko povsem spremeni prvenstveno bitko in močno vpliva tudi na ljubljansko-mariborsko bitko, bo že nocoj v Grosupljem (20.00). Četrtfinalni dvoboj pokala Pivovarna Union – prvi današnji bo v Dekanih (15.00), kjer bo za napredovanje v polfinale gostoval Kalcer Radomlje – med vodilnim drugoligašem Brinjem in Olimpijo je za državne prvake odločilni za preboj v evropska tekmovanja. Naslednjo sredo, 11. t. m., in četrtek, 12. t. m., bosta še tekmi Fužinar – Aluminij in Bravo – Nafta.

250 TISOČ EVROV znaša proračun za plače nogometašev Brinja.

Kombinatorika je zelo vznemirljiva in iz prvoligaškega zornega kota napoveduje tudi napet triler. Štiri evropske vstopnice pripadajo slovenskim klubom, eno od njih prinaša pokalna lovorika. Če bo lovoriko osvojilo moštvo, ki ne bo med prvimi tremi ob koncu prvenstva, bo četrto z lestvice »zviselo«. Razen, če ne bo zmagovalka trenutno četrta Olimpija. Celje, ki ima Evropo praktično že zagotovljeno, ima zgolj šampionske skrbi, Maribor, Koper – vsi trije vodilni so že izpadli iz pokalnega tekmovanja – ali Olimpija pa po trenutnem razmerju na lestvici lahko ostanejo tudi brez Evrope, glede na to, da sta v bitki za pokalno lovoriko tudi šeste Radomlje in peti Bravo.

Vsi igralci Brinja kot en Olimpijin

V taboru Olimpije dobro vedo, s kom imajo opravka. Pred dobrima dvema letoma so se Ljubljančani komaj rešili, ko so po strelih z bele točke na blatnem igrišču izločili tedaj sedmouvrščene tekmece v 2. SNL. Od takrat je domači klub vidno napredoval na vseh področjih in dobil tudi nov urejen športni park. V tej sezoni je Brinje jeseni presenetilo Maribor in ga izločilo po enajstmetrovkah. Brinje je tudi vodilni drugoligaš, potem ko je v zadnjih minutah in po zaslugi strelca treh golov Nikole Jovičevića premagalo vijolično Ilirijo s 3:2 ter izkoristilo spodrsljaj jesenskega prvaka Nafte. Ali lahko Grosupeljčani tekmujejo na obeh frontah? Zeleno-beli upajo, da ne, v domačem taboru tudi ne skrivajo, kam merijo.

Olimpijina tujca Alex Blanco (levo) in Ahmet Muhamedbegović bosta prvič igrala v Grosupljem. Foto: Aleksander Golob

»Naš primarni cilj je napredovanje v 1. SNL. Pokalno tekmovanje je posladek, nocojšnja tekma pa spektakel,« je poudaril športni direktor Tine Zupan. S trenerjem Goranom Markovićem, nekdanjim lokalnim košarkarskim mojstrom, ki moštvo vodi že peto sezono zapored, je posrečeno in z vložkom manjšim od najbolje plačanega Olimpijinega igralca sestavil zasedbo brez zvezdnikov ter izkušenih prvoligaških igralcev. V njej glavnino sestavljajo nogometaši vzgojeni v ljubljanskih klubih, največ je le domačih. Člansko moštvo »obratuje« na približno četrt milijona evrov, kolikor približno znaša proračun za plače. Brinje je že z uvrstitvijo v četrtfinale pokalnega tekmovanja doseglo največji uspeh v zgodovini kluba.

Brez preračunljivosti, šteje le zmaga

»Lepo je, da smo zmagali štiri tekme in eno tekmo igrali neodločeno, toda najpomembnejše je, da smo mentalno stabilni,« je izpostavil največjo moč zeleno-belih v uvodnem delu drugega dela sezone trener Federico Bessone. Argentincu gre dobro od rok »konsolidacija« na igrišču in v slačilnici in tudi rotacija igralcev, kar pomeni, da se v Grosupljem ne bo moč izgovarjati na utrujenost. »Da, pričakujem težko tekmo proti težkemu tekmecu,« je tudi dal vedeti 42-letni Bessone, pred katerim, in tudi klubom, je zelo jasna računica – če Olimpija ne bo izločila Brinja, jo v Evropo pelje le še uvrstitev na eno od prvih treh mest. Za Olimpijo pa sezona brez Evrope pomeni tudi katastrofo. Redko, a tokrat zagotovo, bodo zanjo stiskali pesti tudi v Mariboru in Kopru.