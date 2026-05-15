HOKEJ

Danes uvod, jutri premiera risov: v Švici se dviguje zastor nad 89. SP v hokeju

Slovenija si želi ponoviti lanski uspeh obstanka med elito.
Edo Terglav bo kot selektor tretjič vodil rise na velikem tekmovanju. FOTO: Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
 15. 5. 2026 | 09:11
3:08
A+A-

Čakanja je konec, danes se začenja svetovno prvenstvo v hokeju. Zdi se kar težko verjetno, da je v vsej pisani paleti prirediteljev Švica kot vznesena hokejska dežela tako dolgo čakala na tekmovanje, ki ga sicer mednarodna zveza (IIHF) prireja vsako leto v tradicionalnem majskem terminu – ob koncu sezone na ledenih ploskvah. Nazadnje je bilo prvenstvo v tej alpski deželi maja 2009, zdaj je napočil čas za Zürich in Fribourg. V slednjem bodo jutri svoj lov na novi plen, torej obstanek med najboljšimi na svetu, odprli tudi naši risi.

Ob tem gre poudariti, da slovenska reprezentanca še nikdar ni igrala svetovnega prvenstva v najvišjem razredu na švicarskem ledu, tako da je zdaj pred njo posebna premiera. Sicer bo to njen 11. nastop med svetovno elito, nazadnje je igrala lani v Stockholmu in si tam tretjič v zgodovini priborila obstanek v t. i. skupini A svetovnega hokeja. Njen cilj je tudi v Fribourgu jasen – obstati med najboljšimi in se uvrstiti na naslednje prvenstvo, ki bo čez eno leto v Nemčiji, in sicer v Düsseldorfu in Mannheimu.

Danes že veliki derbi

Lovoriko na tem prvenstvu, ki bo že danes ob 16.20 v Fribourgu ponudilo veliki derbi med Švedsko z ducatom adutov iz NHL in Kanado z velezvezdnikom Sidneyjem Crosbyjem, bodo branili hokejisti ZDA, ki so si februarja letos priigrali tudi naslov olimpijskih prvakov. Tako je zdaj tri mesece po osrednjem zimskem spektaklu Milano-Cortina 2026 že napočil čas za novo pravljico na ledu, katere osrednji junaki bi bili radi tudi gostitelji. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, lani v Stockholmu in leto prej v Pragi, so bili srebrni. »Zdaj je napočil čas tudi za ta korak, ki ga tako nestrpno čakamo,« piše osrednji švicarski resni časnik Neue Zürcher Zeitung in prenaša glas ljudstva o napadu na zlato kolajno. Generalka je bila za Švicarje sijajna – na zadnji pripravljalni tekmi so odpravili Čehe s 6:1.

Slednji bodo v jutrišnjem večernem terminu (20.20) uvodni tekmeci Slovencev, ki so pripotoval v Fribourg v sredo, včeraj že dodobra spoznali prizorišče, po današnjem popoldanskem uradnem treningu pa bo selektor Edo Terglav izbral 22 igralcev za premiero.

Kot je v navadi na svetovnih hokejskih prvenstvih najvišjega razreda, je na seznamu slehernega moštva 25 akterjev, trije pa na tekmi počivajo in jo spremljajo s tribun. »Vemo, zakaj smo tukaj in kako zahtevna naloga je pred nami. Izbrali smo si za bivališče Fribourg, ne pa Berna. Če bi šlo za turizem, bi bilo morda drugače, tako pa nam je pomembno, da od hotela do dvorane nimamo dolge poti,« je dejal Terglav, zdaj tretjo sezono selektor risov. Z njimi se je leta 2024 v Bolzanu uvrstil v elitni razred in v njem lani na Švedskem obstal. Bo uspešen tudi letos v Švici?

