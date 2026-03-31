Danes v razprodanem Tivoliju druga tekma četrtfinala ICEHL

Ni ravno vsakdanje, da imamo v Sloveniji v hipu razprodane vstopnice za športne prireditve. Razen če seveda ne gre za planiški praznik, odločilne tekme nogometne reprezentance, gostovanje Ronaldove Portugalske ali Mourinhovega Chelseaja in nekoč Maribor v ligi prvakov. Zdaj podobno zgodbo doživljajo v hokejskem Tivoliju. Za drevišnjo polfinalno tekmo št. 2 med domačo Olimpijo in Pustertalom so vstopnice pošle že pred dnevi. In zmaji bodo tako drevi (19.15) v Tivoliju poskusili izničiti zaostanek za tekmeci v zmagah z 0:1. O tem, da si je ljubljansko moštvo v tej sezoni visoko dvignilo letvico ob neposredni uvrstitvi v končnico ter tudi razvadilo privržence z ustvarjalno in učinkovito igro, ni dvoma. Kot tudi ne, da nedeljska predstava (0:3; Bardreau 35. PP, Tičar 52. PP, Lauridsen 58. SH) ob vznožju znanega smučarskega središča Kronplatz nikakor ni bila na ravni večine Olimpijinih iger v zadnjih mesecih.

Na krilih polne dvorane ujeti plen in poleteti čez Alpe k Dolomitom po zmago.

Predvsem je bodla v oči nedisciplina na ledu, posledično izključitve, dvakrat so gostitelji to kaznovali, v drugo slovenski reprezentant pri italijanskem moštvu Rok Tičar. Ob tem je seveda pomembno spoznanje, da so si zmaji v tej sezoni priigrali sloves zasedbe, ki igra v trenutkih številčne premoči zelo učinkovito, pod Kronplatzom tega tokrat ni bilo videti. Najbližje golu so bili v uvodni tretjini, ko so tudi sprožili več strelov kot gostitelji (v 2. in 3. delu igre je bilo obratno), na dlani pa je bilo, da se zgodba o enem najbolj zahtevnih tekmecev za zmaje v tej ligi nadaljuje. V rednem delu sezone ga je premagala le enkrat (6:3), sklonjenih glav pa trikrat zapustila led (3:5, 1:4, 2:3).

Pustertal pa je moštvo, na katerem si je v četrtfinalu že super favorizirani Salzburg polomil zobe in jasno je, da bo Olimpija za drevišnje izenačenje v seriji morala pokazati več zbranosti in se vrniti k sestavljanki, s katero je v zadnjih tednih večkrat močno opozorila nase. »Odločila je igra v trenutkih petih proti štirim. Mi nismo zadeli, Pustertal pa dvakrat,« seveda ni bilo uganke za Bena Cooperja, trenerja zmajev. V teh mesecih, ko je uresničeval z moštvom lepo zgodbo, se nikdar ni prepustil evforiji. Prav tako pa tudi ne pretirani potrtosti v primeru spodrsljaja. To so pač značilnosti strategov z izkušnjami iz močnih hokejskih lig, kjer si tekme sledijo v presledku dveh ali treh dni. In tako bo tudi zdaj, po današnjem tivolskem spektaklu bo naslednji na Južnem Tirolskem že v četrtek. Želja zeleno-bele jate pa je jasna: na krilih polne dvorane ujeti plen in poleteti čez Alpe k Dolomitom z izidom v zmagah 1:1!