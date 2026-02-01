Danska se veseli zmage na evropskem prvenstvu, do medalje tudi Hrvati

Danci so na zadnjih treh velikih tekmovanjih pokorili tekmece. Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Parizu 2024 so bili lani najboljši na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, absolutno prevlado pa so potrdili še na letošnjem EP. Rokometaši iz Hamletove dežele so na EP osvojili še dve srebrni kolajni na Danskem 2014 in v Franciji 2024 ter štiri bronaste na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004, Švici 2006 ter na Madžarskem in Slovaškem 2022. Za osmoljence finalnega obračuna iz Nemčije je to druga srebrna kolajna po EP na Švedskem 2002. V svojih vitrinah ima tudi dve zlati s turnirjev v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016 ter bronasto odličje iz Italije 1998.

Pri Dancih so bili na finalni tekmi najučinkovitejši Simon Pytlick z osmimi, Mathias Gidsel in Johan Hansen pa sta dosegla po sedem golov. Pri Nemcih so Johannes Gola, Marko Grgić in Juri Knorr dosegli po pet zadetkov. Danski vratar Kevin Moller je zbral osem, Nemec Andreas Wolff pa 14 obramb.

Slovenija osma

Hrvaška je na tekmi za tretje mesto premagala Islandijo s 34:33 (17:14). Slovenija je na EP zasedla osmo mesto. V skupinskem delu je bila v Oslu boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.