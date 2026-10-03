Debakel Hrvaških nogometašev na Reki kakršnega ne pomnijo: rekordno so izgubili proti Angliji

Nogometaši Anglije so v tretjem krogu lige narodov v skupini A3 visoko ugnali Hrvaško in ji prizadejali najvišji poraz v zgodovini. Na Rujevici je namreč tretjeuvrščena reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva slavila kar s 7:0. Dvoboj je zaradi kazni Hrvaški nogometni zvezi potekal v nekoliko drugačnem vzdušju kot običajno.

Sprva je bila tekma predvidena pred praznimi tribunami, a pravila Evropske nogometne zveze omogočajo, da lahko na tekmah za zaprtimi vrati napolnijo stadion s 14 ali manj let starimi šolarji iz običajnih ali nogometnih šol, ki na tekmo pridejo v spremstvu staršev. Vse vstopnice so morali razdeliti brezplačno. Tako se je na Rujevici zbralo med 5000 in 6000 gledalcev, ob tem pa je bilo na tribunah še 100 angleških pristašev. Slednji so hitro prišli na svoj račun, saj so njihovi ljubljenci že v prvem polčasu napolnili domačo mrežo.

Angleška reprezentanca je trenutno ena najboljših na svetu. FOTO: Marko Perkov Afp

Po vrsti so zadeli Harry Kane (8. minuta), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.) in Bukayo Saka (45.). Tudi v drugem delu so bili trije levi brez milosti. Drugič na tekmi je v 53. minuti zadel Kane, nato pa je isti igralec prispeval še asistenco za šesti gol, pod katerega se je podpisal Saka. Sedmi zadetek je prispeval Morgan Rogers, tretjo podajo pa je ob tem prispeval Bellingham.

Hrvati, ki jih vodi Slaven Bilić, so s tem zabeležili najvišji poraz v zgodovini. Pred tem je ta znašal 0:6, na drugi strani pa so bili pred osmimi leti prav tako v ligi narodov Španci.