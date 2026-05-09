Derbi med Olimpijo in Mariborom najprej dvakrat prekinili, nato pa odpovedali

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telemach gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1:0, a so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška, tako da je sodnik Aleksandar Matković še drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal v slačilnico.

»Začeli so me streljati s tako imenovanimi rimskimi svečami, enkrat mi je počilo pri ušesu. Nimam ničesar proti baklam, ampak da se cilja igralce, to pa nikakor ne spada na tekme,« je za Šport TV pojasnil Vidovšek.

Večni derbi Maribora in Olimpije je bil sicer del obeleženja dneva Evrope, sicer pa predvsem pomemben za domačo zasedbo. Medtem ko je Olimpija po predhodni zmagi Brava ostala brez možnosti za preboj na tretje mesto in vstop v evropska tekmovanja, pa bi Štajerci še lahko teoretično ostali v igri za edino preostalo evropsko vozovnico iz ligaškega dela. Za ohranitev upov bi bila nujna zmaga proti zeleno-belim, a je po prekinitvi derbija zdaj že bolj ali manj jasno, da bo Olimpija dobila tekmo za zeleno mizo, Maribor pa posledično tudi ostal brez možnosti za evropska tekmovanja. Tako v Evropi ne bo ne Maribora ne Olimpije prvič po sezoni 2007/08. Maribor je poskrbel za precej slabe volje med navijači, ko je pred tem izgubil štiri od petih tekem ter posledično ostal brez trenerja Feđe Dudića.

»Taki dogodki ne sodijo na nogometna igrišča. želeli smo si preobrat, ampak nam tega niso dovolili. Igralci niso bili zadovoljni in so si želeli igrati, ampak če so se navijači tako odločili, moraš to sprejeti,« je povedal začasni trener Maribora Mitja Pirih.

Za vodstvo zadel Marin

Ljubljančani so sicer pred 6500 gledalci prvi sprožili strel na tekmi, v deveti minuti je poskusil Antonio Marin, a je bil Ažbe Jug na mestu. Prav Marin pa je v 12. minuti poskrbel za vodstvo Olimpije, svoj gol je dosegel s strelom po tleh s slabih 15 metrov z leve strani kazenskega prostora. Dimitar Mitrovski, ki je podal pri zadetku, je sam poskusil v 15. minuti, pozneje pa so tudi Mariborčani prišli do prvih obetavnih akcij, v 24. minuti pa tudi zahtevali enajstmetrovko. Takrat je tudi zavrelo med igralci, ki so si malce skočili v lase, a se je končalo le z rumenima kartonoma in brez strela z bele pike.

V 36. minuti pa se je sodnik Matković odločil za prekinitev tekme po ponavljajočih se pirotehničnih vložkih, bakle Viol so poletele tudi na zelenico, ljubljanska ekipa pa je nato odšla v slačilnico. Hilal Soudani je navijače Maribora prosil za prenehanje metanja, nato pa tudi on s soigralci zapustil igrišče. Po približno 20 minutah se je tekma nadaljevala, kmalu po nadaljevanju, v 52. minuti, pa je sledila nova daljša prekinitev in nov odhod v slačilnice. Domači navijači so nadaljevali s prižiganjem in metanjem ogromne količine pirotehnike, nakar so se odgovorni odločili za dokončno prekinitev.