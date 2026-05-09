  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRVA SLOVENSKA LIGA

Derbi med Olimpijo in Mariborom najprej dvakrat prekinili, nato pa odpovedali

Del pirotehničnega sredstva je v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška.
Feđa Dudić, na današnji tekmi še trener NK Maribor.  FOTO: Leon Vidic/Delo
Feđa Dudić, na današnji tekmi še trener NK Maribor.  FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, M. J.
 9. 5. 2026 | 22:18
 9. 5. 2026 | 23:05
3:20
A+A-

Nogometaši Maribora so v 34. krogu Prve lige Telemach gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1:0, a so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška, tako da je sodnik Aleksandar Matković še drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal v slačilnico. 

»Začeli so me streljati s tako imenovanimi rimskimi svečami, enkrat mi je počilo pri ušesu. Nimam ničesar proti baklam, ampak da se cilja igralce, to pa nikakor ne spada na tekme,« je za Šport TV pojasnil Vidovšek.

Večni derbi Maribora in Olimpije je bil sicer del obeleženja dneva Evrope, sicer pa predvsem pomemben za domačo zasedbo. Medtem ko je Olimpija po predhodni zmagi Brava ostala brez možnosti za preboj na tretje mesto in vstop v evropska tekmovanja, pa bi Štajerci še lahko teoretično ostali v igri za edino preostalo evropsko vozovnico iz ligaškega dela. Za ohranitev upov bi bila nujna zmaga proti zeleno-belim, a je po prekinitvi derbija zdaj že bolj ali manj jasno, da bo Olimpija dobila tekmo za zeleno mizo, Maribor pa posledično tudi ostal brez možnosti za evropska tekmovanja. Tako v Evropi ne bo ne Maribora ne Olimpije prvič po sezoni 2007/08. Maribor je poskrbel za precej slabe volje med navijači, ko je pred tem izgubil štiri od petih tekem ter posledično ostal brez trenerja Feđe Dudića.

»Taki dogodki ne sodijo na nogometna igrišča. želeli smo si preobrat, ampak nam tega niso dovolili. Igralci niso bili zadovoljni in so si želeli igrati, ampak če so se navijači tako odločili, moraš to sprejeti,« je povedal začasni trener Maribora Mitja Pirih.

Za vodstvo zadel Marin

Ljubljančani so sicer pred 6500 gledalci prvi sprožili strel na tekmi, v deveti minuti je poskusil Antonio Marin, a je bil Ažbe Jug na mestu. Prav Marin pa je v 12. minuti poskrbel za vodstvo Olimpije, svoj gol je dosegel s strelom po tleh s slabih 15 metrov z leve strani kazenskega prostora. Dimitar Mitrovski, ki je podal pri zadetku, je sam poskusil v 15. minuti, pozneje pa so tudi Mariborčani prišli do prvih obetavnih akcij, v 24. minuti pa tudi zahtevali enajstmetrovko. Takrat je tudi zavrelo med igralci, ki so si malce skočili v lase, a se je končalo le z rumenima kartonoma in brez strela z bele pike.

V 36. minuti pa se je sodnik Matković odločil za prekinitev tekme po ponavljajočih se pirotehničnih vložkih, bakle Viol so poletele tudi na zelenico, ljubljanska ekipa pa je nato odšla v slačilnico. Hilal Soudani je navijače Maribora prosil za prenehanje metanja, nato pa tudi on s soigralci zapustil igrišče. Po približno 20 minutah se je tekma nadaljevala, kmalu po nadaljevanju, v 52. minuti, pa je sledila nova daljša prekinitev in nov odhod v slačilnice. Domači navijači so nadaljevali s prižiganjem in metanjem ogromne količine pirotehnike, nakar so se odgovorni odločili za dokončno prekinitev. 

Več iz teme

nogometOlimpijaMariborLjudski vrt1. SNLodpoved
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Na robu džungle

O bolečini.
Marko Kočevar9. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Alkimist na Noetovi barki

Slovenski pristop k življenju, ki ga imamo v genih, je, da se je treba s stvarmi spopasti takoj, ko jih opazimo.
Primož Kališnik9. 5. 2026 | 22:25
22:18
Šport  |  Tekme
PRVA SLOVENSKA LIGA

Derbi med Olimpijo in Mariborom najprej dvakrat prekinili, nato pa odpovedali

Del pirotehničnega sredstva je v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška.
9. 5. 2026 | 22:18
21:30
Šport  |  Tekme
RELI

Strašna nesreča na dirki v Ajdovščini, fotografa je odneslo v zrak (VIDEO)

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
9. 5. 2026 | 21:30
21:14
Bulvar  |  Domači trači
VSTOPNICE IZGINILE V MINUTAH

Poglejte, kako so našega zvezdnika v Stožicah pretihotapili mimo oboževalcev (VIDEO)

Bojan Cvjetićanin je povzročil najglasnejši trenutek večera.
9. 5. 2026 | 21:14
21:00
Bulvar  |  Suzy
PO ZDRAVLJENJU

Filmski zvezdnik premagal raka v tretjem stadiju (Suzy)

»Bil sem izgubljen in zdelo se mi je, da se bližam koncu.«
9. 5. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki