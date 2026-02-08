Tim Mastnak za nekaj milimetrov po fotofinišu izgubil boj za bronasto medaljo

Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč so se uvrstili v izločilne boje deskarjev v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah.V Livignu je brez nastopa med najboljšimi 16 ostala Gloria Kotnik, ki je nesrečno izpadla kot 17. v kvalifikacijah.

Žan Košir je v osmini finala izpadel, izločil ga je Korejec Sangkjum Kim. Tudi Rok Marguč je bil neuspešen, hitrejši je bil italijanski veteran Roland Fischnaller.

Brani srebro iz Pekinga, za nekaj milimetrov izgubil boj proti Bolgaru

Mastnak, ki je branil srebro iz Pekinga, je imel 15. čas, za preboj v četrtfinale pa se je udaril z drugouvrščenim Italijanom Aaronom Marchom, nato pa izločil še enega Italijana Mirka Felicettija. V polfinalu je izgubil dvoboj z Avstrijcem Benjaminom Karlom, a čaka ga boj za 3. mesto. Tam je žal za nekaj milimetrov izgubil boj proti Bolgaru Tervelu Zamfirovu.