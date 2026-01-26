  • Delo d.o.o.
1. SNL

Direktor NK Olimpija: Župan Janković ni imel vpliva, nima ga in ne bo ga imel

Nogometaši Olimpije končali priprave v Španiji. Direktor Barišić: Olimpije v bitki za prvaka še ne velja odpisati.
Federico Bessone je v petek praznoval 42. rojstni dan. Foto: NK Olimpija
Gorazd Nejedly
 26. 1. 2026 | 10:35
3:51
A+A-

»Ne pride v poštev, mi igramo,« je iz Španije sporočil direktor NK Olimpija Igor Barišić in razkril, da je ostalo le pri grožnji o stavki Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (Spins) konec tedna, s čimer bi bilo uvodno, 19. kolo drugega dela prvenstva preloženo. V soboto bo v Stožicah gostovala Mura. Zeleno-beli so daleč od oči, a ne tudi od srca navijačev, včeraj končali priprave v Kataloniji v Torremironi ob znanem letovišču Loret de Mar. Jutri bodo že v Stožicah v službi prve tekme v letu 2026, v katerem je na dosegu rok le pokalna lovorika. Evropska vozovnica je dosegljiva tudi skozi prvenstvo, drugo polovico bodo Ljubljančani začeli šele s petega mesta in s kar 18 točkami zaostanka za Celjani ter šestimi za Mariborom in Koprom. Pred Olimpijo je še Bravo.

»Olimpije v bitki za prvaka še ne velja odpisati, hitro se lahko obrne, Maribor premaga Celje, Olimpija Celje in prvenstvena bitka se bo zapletla,« se je ob uvodnem sanjskem scenariju že nabrušen direktor Igor Barišić, ki je razkril, od kod optimizem. »Razmere za trening so bile odlične, servis popoln, malo dežja, vse je bilo super,« je bil poln hvale direktor. Z razdalje je spremljal tudi »predvolilno kampanjo«, v kateri se je v središču pozornosti znašla Olimpija zaradi obtožb o tem, da se v delovanje kluba močno vpleta ljubljanski župan Zoran Janković. Zaradi njega naj bi odšel tudi Albert Riera.

»Župan nima nikakršnega vpliva na naše delovanje, ni ga imel, nima ga in ne bo ga imel. Riera je odšel, ker mu je potekla pogodba,« je očitke kratko in jedrnato pometel pod prag. Dva tedna treningov naj bi prinesla drugačno Olimpijo, kljub kritikam, da glavni selektorji niso opravili svoje naloge in pripeljali odmevnejše okrepitve. Kot so jo Celjani z vrnitvijo Svita Sešlarja ali Mariborčani z nekdanjim mladim reprezentantom Tiom Cipotom in preverjenim ostrostrelcem s šampionskimi izkušnjami Dariom Vizingerjem.

Ne pogledujemo proti drugim, naša ocena je, da smo naredili in dobili, kar smo želeli.

Olimpija za vodilnim Celjem zaostaja 18 točk

»Ne pogledujemo proti drugim, naša ocena je, da smo naredili in dobili, kar smo želeli. Odšli so igralci, ki z glavo niso bili pri stvari, prišli pa tisti, ki bodo delali razliko in imajo izkušnje. Kelvin Ofori bo s svojo hitrostjo dodana vrednost, Bruno Lourenco je raznovrstni igralec za več položajev v zvezni vrsti, predvsem pa je tehnično izjemen. Toda glavne okrepitve bodo naši fantje, rekonvalescenta Matevž Vidovšek in Marko Ristić, Dimitar Dimotrovski, ki je opravil polne priprave, in Jošt Urbančič, ki je poleti izpustil glavne treninge. Trener Federico Bessone (v petek je dopolnil 42 let, op. p.) je pojasnil svojo vizijo, igralci so jo razumeli,« je nejevernim Tomažem odgovorila operativna desna roka predsednika Adama Deliusa.

Varčnega poslovneža je osrečil z bilanco prestopnega roka, saj je za pol milijona evrov poljskemu Bruk-Bet Termalici Nieciecza prodal najboljšega strelca Ivana Durdova, približno 200.000 evrov je prinesla tudi selitev mladega napadalca Aldina Jakupovića v Nemčijo v Kiel. Olimpija si je ob njegovem prestopu k Bravu zagotovila 40 odstotkov od odškodnine pri njegovi prodaji v tujino. Na plačilnem seznamu ni niti Alexa Tamma, ki bo s statusom posojenega igralca igral na Škotskem za Livingston. Od vidnejših igralcev na odhod čaka še Diogo Pinto, do 15. februarja bo v prodajni izložbi tudi Alex Blanco. Olimpija za vodilnim Celjem zaostaja 18 točk.

